1月当選者発表！さらに「Monita」2月キャンペーンが始動 定番の人気商品だけでなくSNSでのリクエストが殺到した商品など、話題の6商品をラインナップ

株式会社HADO

株式会社HADO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大雅）が運営する、生活者参加型プレゼントメディア「Monita（モニタ）」は、1月キャンペーンの当選者を本日発表いたしました。また、SNSでの反響やユーザーリクエストを反映した「2月のキャンペーン」を本開始することをお知らせいたします。

2月は「SNSで話題のアイテムを実際に体験したい」という熱いリクエストにお応えし、ペアチケットや最新ガジェット、ボードゲームなど、シェアしたくなる注目商品を厳選いたしました。

■ 新春キャンペーン 対象商品と選定背景

◆ Nintendo Switch 2

商品概要： 圧倒的な没入感と次世代のグラフィックを実現する、任天堂の最新ゲーム機。

選定背景： 2026年もなお最も「欲しい」の声が上がるエンタメの目玉。

◆ 東京ディズニーリゾート ディズニーペアチケット

商品概要： 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのいずれかを楽しめるペアパスポート。

選定背景： ユーザーから「今一番行きたい場所」として圧倒的なリクエストをいただき、春の思い出作りを応援するために採用。

◆ MYTREX DR. HEAT NECK ホワイト

商品概要： 首元を温めながらEMSで深く刺激する、コードレスの温熱ネックケアデバイス。

選定背景：人気タレントが「ベストバイ」として紹介し、SNSで一気に拡散。日常の疲れを癒やしたいユーザーの声から採用。

◆ Loop Quiet 2 耳栓

商品概要： 睡眠中や集中したい時の騒音を最大24dB低減する、スタイリッシュなソフトシリコン製耳栓。

選定背景： X（旧Twitter）等のSNSで「睡眠の質が劇的に変わる」とバズり中のアイテム。手軽に生活の質を上げる便利グッズ枠。

◆ ボードゲーム「これから私たちは、」

商品概要：互いの価値観を深く知ることができる、質問と対話を中心とした新感覚ボードゲーム。

選定背景： 友人やパートナーとの関係性が深まるとSNSで話題。シェアしたくなる「体験型コンテンツ」としてラインナップ。

■ キャンペーン実施概要

期間： 2026年2月6日 0:00 ～ 2026年2月28日 23:59

応募方法： Monita（https://monita.online/）より申し込み

参加費： 無料

当選発表： キャンペーン終了後、当選者にメッセージにて発表

実施ページ：https://monita.online/product/list

■ 【新企画】当選者のリアルな声を届けるインタビュー記事を近日公開

Monitaは、商品を届けて終わりではなく、その後の「体験」を共有するメディアへを目指します。この度、過去の当選者に独自インタビューを行い、実際に商品を手にした感想や、その後の生活の変化をまとめた特集記事の作成を開始いたしました。

近日中に公開予定です。

■ 生活者参加型メディア「Monita」について

Monitaは、SNS上の「気になる」「使ってみたい」というリアルな声を抽出し、実際に手にする機会を提供するメディアです。単なる懸賞サイトではなく、生活者が今本当に求めているトレンドを可視化し、社会に届ける「体験型プラットフォーム」を目指しています。

2026年も、多くのユーザーが新しい商品やサービスと出会い、日々の生活をアップデートできる場を創出してまいります。

■ 株式会社HADOについて

HADOは事業づくりと事業成長を研究し続けるグロースハックカンパニーです。

あらゆる事業をDXするグロースハックパートナーとして、 もしくは自ら市場に切り込むインキュベーターとして、 事業創出に向き合い続けています。

会社名：株式会社HADO

代表者名：田中大雅

所在地：〒150-0031東京都渋谷区桜丘町21-4渋谷桜丘町ビル3階

設立：2020年11月6日

お問い合わせ先メールアドレス：cs@monita.online