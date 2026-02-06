『おとなしそうな男子のとんでもない秘密を知ってしまった』POP UP STORE in ロフトが開催決定！2種の描き下ろしイラストグッズを先行販売！みなさまのご来店をお待ちしております。

株式会社マズル

【イベント概要】

『おとなしそうな男子のとんでもない秘密を知ってしまった』POP UP STORE in ロフト が開催決定！

「バレンタイン」と「ヴァンパイア」をテーマにした閏井くんの描き下ろしイラストグッズを先行販売！みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

【開催詳細】

2月21日(土)～3月9日(月) 池袋ロフト

2月28日(土)～3月16日(月) モユク札幌・横浜ロフト

3月7日(土)～3月18日(水) 梅田ロフト

Drink缶バッジCollection

【商品ラインナップ】

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \550(税込)

1BOX \4,400(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

アクリルスタンド

全2種

各\1,760(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

アクリルキーホルダー

全2種

各\880(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

フィルムキーホルダー

全2種

各\990(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

クリアファイル

全2種

各\495(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、税込2,500円お買い上げごとに「特製カード」(全8種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

サイズ：約W55mm × H91mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※レシート合算不可となります

※ランダムでのお渡しとなるため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：2026年3月27日(金)12:00～2026年4月10日(金)23:59

お届け予定：2026年4月下旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/otonapi/202602-03_loft/

マズル公式X：https://x.com/muzzle_incdot

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp

(C)カシバ／一迅社