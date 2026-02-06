【予約販売/新商品】ワクク（WAKUKU）の第3弾『ON A ROLL』を発売！

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、ワクク（WAKUKU）シリーズ第3弾となる『ON A ROLL』を、2026年2月中旬より一般発売いたします。

発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」および「ハシーストア楽天市場店」では、予約販売を開始いたします。

◆予約販売について

〇期間

2月6日（金）18:00 ～ 2月13日（金）23:59



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=677

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/wa-3629/

◆商品紹介

ワクク トレーディングマスコットシリーズ

《ON A ROLL》



大人気シリーズ「WAKUKU（ワクク）」に、待望の第3弾が登場しました。今回のテーマは、思わず集めたくなるミニサイズ×数字モチーフのチャームです。

ころんとしたフォルムと、目を引くカラフルなボディが魅力。ボリューミーなレザー風チャームは、満足感のあるクオリティで、バッグやポーチにつけてファッションのアクセントとしても楽しめます。帽子は付け替え可能な仕様で、その日の気分やコーディネートに合わせたカスタマイズも可能です。

ブラインドボックス仕様のため、どのマスコットに出会えるかは開けてからのお楽しみ。箱を開ける瞬間のドキドキ感も、本シリーズならではの魅力です。ラインナップは全19種。0～9の数字に加え、「999」「888」「520」「666」など、ラッキーナンバーや意味を持つ数字も揃っています。当たった数字の意味を調べてみるのも、楽しみ方のひとつです。

さらに、☆・♪・∞のサプライズデザインやシークレットが登場する可能性も！

【セット内容】

・マスコット（帽子、ネックレス、カラビナリング付き）×1

・チャーム ×1

※ブラインドボックス仕様のため、内容をお選びいただくことはできません。

※全19種類（サプライズ・シークレット含む）。

※公式ストアでは、8個ご購入ごとに、8種類別々のマスコットが入ったディスプレイボックス仕様でお届けします。

ラインナップ1ラインナップ2ワクク第1弾とのサイズ比較

〇品番：WA-3629 ワクク（WAKUKU）ON A ROLL

〇商品サイズ：W80×D45×H120(ｍｍ)

〇PKGサイズ：W112×D100×H150(ｍｍ）/アソートボックス：W342×D206×H155(ｍｍ)

〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル

[ネックレス・リング・キーチェーン] 亜鉛合金

[ストラップ] PU,PMMA

[チャーム] PU

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct