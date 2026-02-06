スタディチェーン株式会社、公式はてなブログを開設教育・学習領域のブラックボックスを解消し、「人は変われる」を一次情報で発信

スタディチェーン株式会社

本ブログでは、大学受験、英検、総合型選抜を中心とした教育・学習分野について、事業運営および現場で蓄積された知見をもとに、一次情報に近い形で継続的な情報発信を行ってまいります。

公式はてなブログ開設のお知らせ

スタディチェーン株式会社は、「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、人の可能性が環境や情報の非対称性によって埋もれてしまう構造を変えることをMISSIONとし、「人のポテンシャルを解放し、日本は変われる！を証明する。」というPURPOSEを掲げ、教育・学習支援事業を展開してきました。

今回開設した公式はてなブログは、こうした思想や実践を、より透明性の高い形で社会に共有するための情報発信拠点です。

開設の背景

スタディチェーン株式会社は、逆転合格特化塾、英検コーチ、総合型選抜コーチ、東大コーチといった複数の教育サービスを通じて、この課題に向き合ってきました。その中で一貫して見えてきたのは、人の成長は努力量だけで決まるものではなく、「正しい情報設計」と「個々に最適化された戦略」によって大きく左右されるという事実です。

公式はてなブログでは、こうした現場での実践やデータ、思考プロセスを可能な限り開示し、教育・学習領域に存在するブラックボックスの解消を目指します。

今後の発信内容について

公式はてなブログでは、以下のようなテーマを中心に発信を行います。

・大学受験、英検、総合型選抜における制度設計やトレンド分析

・成果につながった学習戦略や意思決定プロセスの言語化

・教育事業を通じて見えてきた構造的課題と改善の試み

・スタディチェーン株式会社が考える、学習・成長支援の再定義

公式ブログはこちらから

https://studychain.hatenablog.jp/

https://studychain.hatenablog.jp/entry/2026/02/04/014514

今後の展望

スタディチェーン株式会社は、公式はてなブログを通じて、受験や資格といった短期的な成果だけでなく、学習・挑戦・成長の構造そのものを再設計する情報発信を進めていきます。

AIやツール、情報が溢れる時代だからこそ、それらをどのように組み合わせ、どのような順序で活用すれば、人は本来持つポテンシャルを最大限に発揮できるのか。その問いに対し、実践と検証を重ねながら答えを提示し続けていきます。

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

人は、正しい情報と戦略に出会えた瞬間から変わり始めます。公式はてなブログでは、その「変化の起点」を言語化し、誰もが再現可能な形で社会に共有していきます。事業と情報発信の両輪で、「人は変われる」を証明し続けていきます。

運営会社・関連サービス

運営会社：スタディチェーン株式会社

会社公式サイト

https://study-chain.jp

大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp

逆転合特化塾のインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/1083604834973646849)

英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com

英検コーチのインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/885819755250843649)

総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp

東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com

英語学習サービス

SMART英語塾

https://smacolo.j(https://smacolo.jp)p(https://smacolo.jp)

https://juken-guide.jp

https://studychain.co.jp

https://hustar.co.jp