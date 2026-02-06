『【朗読ライブ】大正浪漫を奏でる声の調べ』を2026年3月21日(土)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー

全国から集まった素晴らしい朗読家の方々による語りでお楽しみいただけます。また、バンドネオンとピアノ演奏も必見！とても貴重な機会をお見逃しなく。

■イベント詳細

イベント名：【朗読ライブ】大正浪漫を奏でる声の調べ

開催日：2026年3月21日(土) 13時 開場 13時半 開演

会場名：鶴見区民文化センター サルビアホール３階音楽ホール

出演者：

【朗読家】きさらぎゆうこ、須山里華、ふじたのりこ、山木莉可、和氣麻乃、

【バンドネオン＆ピアノ】平田耕治、永易理恵

【進行】安井ひろこ

チケット代金：全席自由席 2,500円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=59871

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73