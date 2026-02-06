株式会社MJE(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：大知 昌幸、証券コード：433A)の看板型デザイン自販機「bord station(ボードステーション)」が、土壌改良資材の開発・製造販売を手がけるリサール酵産株式会社(本社：埼玉県)にて導入されたことをお知らせします。





本自販機はリサール酵産の新工場(埼玉県児玉郡)に設置され、主力製品である土壌改良資材「超(SUPER)カルスNC-R」の販売に活用される予定です。





看板型デザイン自販機「bord station」： https://bordstation.jp





土壌改良資材自販機とリサール酵産 代表取締役社長の飯川隼斗さん





■「ボードステーション」導入の背景

リサール酵産株式会社は、土壌改良や家庭菜園・畑の土作りに役立つ、微生物の力を活かした土壌改良資材の開発・製造販売を手がけています。





同社では以前より、自販機を活用した販売やマーケティングに関心をもたれており、構想はあったものの、具体的な形には至っていませんでした。そうした中、SNSを通じて、オリジナルデザインの自販機で食品や日用品などさまざまな物品を販売できる「ボードステーション」の存在を知り、導入検討が進みました。





また、以前はインターネットでも販売を行っていましたが現在は停止しており、「お客様と直接つながれる販売の場をつくりたい」という想いが強まっていたことも背景にありました。





今回、新工場の完成を機に、新たな拠点を活用した販売チャネルとして自販機に可能性を感じていただき、「ボードステーション」の設置が決定しました。









■リサール酵産の土壌改良資材自販機について

(1)自販機設置を起点に新工場全体を「立ち寄りたくなる場所」へ

リサール酵産では、新工場という新たな拠点を活かし、自販機の設置をきっかけに、商品販売にとどまらず、工場全体で「立ち寄りたくなる場所」「誰かに紹介したくなるスポット」としての拠点づくりを目指しています。





(2)人気園芸YouTuber「カーメン君(登録者数120万人超)」のデザイン

ボードステーションの背面には、園芸分野で登録者数120万人超を誇る人気YouTuber「カーメン君」のデザインがラッピングされています。製品の魅力に加え、話題性もあり、視覚的にも目を引くデザインとなっています。





新工場の前に土壌改良資材自販機を設置





人気園芸YouTuber「カーメン君」のデザイン





■自販機での商品ラインナップ(予定)





自販機では土壌改良資材「超(SUPER)カルスNC-R」を中心に販売





設置された自販機では、リサール酵産の主力製品「超（SUPER）カルスNC-R」を中心に、以下の商品が販売される予定です。





・超(SUPER)カルスNC-R 300g

・超(SUPER)カルスNC-R 500g

・ガーデニンググローブ(自販機限定販売予定／2026年4月頃販売開始予定)





ガーデニンググローブは自販機限定商品として企画されており、販売商品や開始時期などの最新情報については、今後リサール酵産の公式SNSにて案内される予定です。









■「ボードステーション」設置後の取り組みについて

リサール酵産では、まずは製品を日頃から愛用されている既存のお客様を中心に、埼玉県北部や群馬県南部などの近隣エリアからの来訪を想定しています。





あわせて、公式SNSを通じた継続的な情報発信により、農業や園芸に関心のある方への認知拡大も進めていく方針です。今後は、園芸YouTuber「カーメン君」による新工場訪問企画なども検討しており、自販機や製品づくりの様子など、拠点そのものの魅力を伝えるコンテンツ展開も予定しています。





こうした取り組みを通じて、お客様との接点を少しずつ増やしながら、将来的には関東近郊にとどまらず、全国から関心を持ってもらえる拠点となることを目指しています。









■設置情報

店舗名 ： リサール酵産株式会社

設置場所 ： 埼玉県児玉郡神川町元阿保1130-1

営業時間 ： 9:00～17:00(土日祝休み)

自販機の営業時間： 24時間

Webサイト ： https://www.resahl.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/resahl.kousan/

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UC_dEPHNeO83br8mBHvspnZg

X ： https://x.com/resahl









■累計設置台数3,500台以上！看板型デザイン自動販売機「ボードステーション」とは

物販可能な看板型デザイン自動販売機「ボードステーション」は、「商品を買うために人が自然と立ち止まる」という自販機の特徴を利用して、購入者に直接サービスや店舗のPRをすることができるサービスです。デザインはご要望に合わせて、当社担当デザイナーがオリジナルで制作しています。専用ボトルや物販用ラックで飲料以外の商品も販売可能です。





今後ボードステーションの特徴を生かし、様々な商品のラインナップを充実させ、お客様に喜んでいただけるツールとして拡充してまいります。





看板型デザイン自動販売機「ボードステーション」





サービスサイト： https://bordstation.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/bordstation.media/





【ボードステーションに関するお問い合わせ先】

株式会社MJE ボードステーション担当

TEL ： 0120-984-742

お問い合わせフォーム： https://bordstation.jp/contact/vending-machine/









■株式会社MJEについて

MJEは、「for Workplace Innovation ワークプレイスをよりよくすることで企業の成長に貢献する」をミッションに掲げ、「オフィス環境を中心としたICT事業」と「シェアオフィスを中心としたスペースソリューション事業」を展開しています。あらゆる成長フェーズにある企業のワークプレイスを最適化し、企業の「生産性の向上」に、ひいては地域経済の活性化に貢献します。





社名 ：株式会社MJE

本社所在地 ：〒541-0056

大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル6F

代表 ：代表取締役社長 大知 昌幸

事業内容 ：ICT事業［情報通信領域］

SS事業 ［空間領域］

設立 ：2006年12月





【当社ウェブサイト】

コーポレートサイト ： https://mjeinc.co.jp

遠隔サポートサービス「biz-usクラウド」 ： https://biz-us.jp

無線LAN最適化ソリューション「Tbridge」 ： https://tbridge-mje.jp

シェアオフィス「billage」 ： https://billage.space

オリジナルデザイン自販機「bord station」： https://bordstation.jp

オウンドメディア「IT解決コラム」 ： https://it-column.mjeinc.co.jp/





※プレスリリースは発表日現在の情報です。後発事象等によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名および商品名は各社の商標もしくは登録商標です。