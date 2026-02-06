APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴 秀明）は、延期となっていた3Dプリント枕プロジェクトをリニューアルし、新たに「4D MAKURA LATTICE3000」としてクラウドファンディングを再始動します。

本製品は、Lattice＆Lifeブランド初のプロジェクトとして、最新の3Dプリント技術による構造設計を採用。枕全体を一体成形した格子状構造により、頭と首を自然に支え、快適な寝心地と長期使用に耐える耐久性を実現しました。

従来の枕は素材や詰め物に頼ることが多く、寝姿勢や寝返りのしやすさ、通気性などで妥協が生じがちでした。「4D MAKURA LATTICE3000」は、構造設計により圧力を分散し、寝返りを妨げず、長期間へたりにくい性能を備えています。

さらに、素材には植物由来成分を含むエラストマーを採用。丸洗い可能な設計により、日常的に清潔な状態で使用できるため、衛生面にも配慮しています。

製品仕様

・サイズ：約300mm × 約500mm × 約70～90mm・カラー：ホワイト・重量：約0.6kg・同梱物：枕本体・別売り（オプション）：専用枕カバー

クラウドファンディングについて

本プロジェクトは、GREENFUNDINGにて実施予定です。プロジェクト開始日：2026年3月6日プロジェクト終了日：2026年4月30日リターン発送予定：2026年5月～6月末

LINE公式アカウント登録特典について

本プロジェクトでは、LINE公式アカウントにお友だち登録いただいた方を対象に、「4D MAKURA LATTICE3000」ご購入時、専用枕カバーを無料でプレゼントするキャンペーンを実施予定です。特典の詳細や適用条件については、クラウドファンディング開始前後にLINE公式アカウントにてご案内いたします。

https://lin.ee/Idu6Fxga

※特典内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

ブランド紹介

Lattice＆Lifeは、3Dプリントで“生活用品の常識”を塗り替えるプロジェクトです。枕からスタートし、次は日用品へと展開予定。中身や素材だけに頼らず、構造設計で体験を作る新しいものづくりを広げていきます。クラウドファンディングは2026年3月6日より開始予定です。開始までぜひお楽しみにお待ちください。

https://apple-tree.co.jp/latticelife-4d-makura-lattice-3000-teaser/