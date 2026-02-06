https://bbq-design.com/lp/%e3%80%90%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%83%bb%e5%9b%a3%e4%bd%93%e5%90%91%e3%81%91%e3%80%91%e6%89%8b%e3%81%b6%e3%82%89%e3%81%a7%e4%b8%b8%e6%8a%95%e3%81%92ok%e3%81%aebbq%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%aa/

「完全手ぶら型BBQケータリングサービス」を展開する合同会社イベントスタイル様のランディングページ（LP）を、株式会社Ryuki Designが制作。幹事様の負担を軽減し、企業イベントや地域フェスでも導入しやすいサービス内容を視覚的に伝える高品質なLPに仕上がりました。企画から設営・片付けまでを一貫して行うサービスの魅力を、わかりやすく効果的に表現しています。

LP完成で訴求力が大幅向上、問い合わせ増加に貢献

ニッチなサービスをわかりやすく伝える高品質LPで集客効果を最大化

合同会社イベントスタイル様が展開する「完全手ぶら型BBQケータリングサービス」は、企画から準備、運営、片付け、ゴミ回収までを一括で担うワンストップのイベントサービスです。株式会社Ryuki Designでは、その魅力を的確に伝えるためのLP（ランディングページ）を制作し、サービスの訴求力を高めるサポートをいたしました。完成したLPは、視覚的なインパクトとユーザー導線を意識した構成で、サービスの特長をわかりやすく伝える設計になっており、掲載直後から問い合わせ数の増加にもつながっています。特に「何が手ぶらで、どこまで対応可能なのか」が一目で伝わる設計が評価されています。

「完全手ぶら型BBQケータリング」を運営する合同会社イベントスタイルとは

人と人がつながる“場”を提供するイベントのプロフェッショナル

合同会社イベントスタイルは、「人がつながる“場”をもっと身近に。」を理念に掲げ、BBQや餅つきなどのケータリングを軸に、イベントの企画・運営を手がける企業です。提供するBBQサービスは、食材手配から機材設営、火起こし、運営、片付けまでをワンストップで行い、幹事様の負担を最小限に抑える設計となっています。イベントの目的や参加人数に合わせて最適なプランを柔軟にデザインし、企業の懇親会、団体イベント、地域フェスなど幅広いシーンで高い満足度を得ています。統一されたオペレーションによって、味・安全性・サービス品質すべてにおいて高い水準を維持しているのが特徴です。

幹事の負担を最小限にするワンストップBBQサービスの強み

準備から片付けまで任せられる「完全手ぶら型」の価値を可視化

今回のLP制作では、合同会社イベントスタイル様のBBQケータリングサービスが持つ「完全手ぶら型」という強みを、初めて見るユーザーにも直感的に理解できる構成を重視しました。企画、食材準備、機材設営、火起こし、運営サポート、片付け、ゴミ回収までを一括対応する点を整理し、サービスの全体像が一目で伝わるよう設計しています。特に、幹事様が不安を感じやすい「当日の準備負担」や「後片付けの手間」を具体的に解消できる点を明確に表現することで、企業イベントや団体利用を検討するユーザーにとって、導入イメージがしやすいLPに仕上げました。単なるBBQではなく、「イベント×食×体験」を提供するサービスであることが自然に伝わる内容となっています。

株式会社Ryuki DesignによるLP制作で実現した高品質なデザイン表現

サービスの魅力を正確に伝える、完全内製によるLP設計

https://rdlp.jp/portfolio

株式会社Ryuki Designは、LP制作に特化したデザイン会社として、数多くの業種・商材のランディングページを手がけてきました。今回の制作では、合同会社イベントスタイル様のBBQケータリングサービスが持つ世界観や強みを正確に理解したうえで、視認性と導線を重視したLP設計を行っています。BBQという少しニッチなサービス内容であっても、利用シーンやサービス範囲が自然に伝わるよう、写真の使い方や情報の整理、デザインのトーンを細かく調整しました。完全内製体制により、デザインのクオリティを保ちながらスピーディーな制作を実現し、クライアントの意図を反映したLPに仕上げています。

完成したLPに対するクライアントの評価とリアルな声

想像を超える仕上がりに感動したという率直なフィードバック

今回制作したLPについて、合同会社イベントスタイル様からは、デザインの完成度に対して高い評価をいただいています。BBQケータリングという専門性の高いサービスであることから、制作前は完成イメージを具体的に想像することが難しかったものの、完成したLPを見てそのクオリティの高さに感動したとの声が寄せられました。サービス内容を的確に整理し、視覚的にわかりやすく表現したことで、イベントスタイル様が提供する価値が自然に伝わるLPとなっています。こうしたクライアントの声は、株式会社Ryuki Designがサービス理解からデザイン表現までを一貫して行っている証といえます。

今後のイベント需要を見据えたサービス展開とLP活用の可能性

多様化するイベントニーズに応えるための情報発信基盤としてのLP

企業懇親会や地域イベント、フェスなど、イベントの形が多様化する中で、準備や運営の負担を軽減できるサービスへのニーズは今後も高まることが想定されます。合同会社イベントスタイル様が提供する完全手ぶら型BBQケータリングサービスは、こうしたニーズに応えるサービスとして、幅広いシーンでの活用が期待されています。今回制作したLPは、サービス内容を整理し、初めての利用者にも安心感を与える情報発信の基盤として機能します。今後の集客施策や問い合わせ獲得においても、LPを活用した継続的な情報発信が可能となり、サービス認知の拡大と安定した受注につながることが期待されます。

会社名：株式会社Ryuki Design代表者：緒方 隆二設立：2009年9月所在地：大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業URL：https://rdlp.jp/