株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（本社：愛知県半田市、以下 ZENB）は、植物を可能な限りまるごと使った食を通じて、「おいしく、カラダにも地球にもやさしい」ウェルビーイングな食生活を提案し続け、2026年3月5日（木）にブランド誕生から7周年を迎えます。黄えんどう豆をはじめとした、おいしくカラダにいい素材を日々の食事に“無理なく取り入れられる選択肢”を届け、累計販売食数は4,000万食を突破※1。これまで支えてくださったすべての方への感謝を込めて、最大50％OFFの感謝セールや、定期便限定の特典など、7周年ならではのお得なキャンペーンを2026年2月6日（金）より順次実施します。

新規定期便の購入特典！ZENBブレッド定期便 新規契約で「ZENBブレッド」1個プレゼント

開催期間中にZENBブレッド定期便の新規契約者全員に、初回お届け時、ZENBブレッド1個をプレゼント。毎日の食事に取り入れやすい、グルテンフリーのまるごと豆粉パンを、まずは気軽に試せる7周年限定特典です。（特典のZENBブレッドはフレーバーを選べません。）

開催期間

2026年2月6日（金）13:00 ～ 3月2日（月）12:59

対象商品

ZENBブレッド定期便（新規契約者）おすすめセット：https://zenb.jp/products/subscription120

72時間限定！最大50％OFF！ZENB 7周年感謝セール

ZENBの人気商品を対象にした72時間限定の特別セールを開催。気になっていた商品をまとめて試したい方にも、リピート購入の方にもおすすめです。

開催期間

2026年2月6日（金）15:00 ～ 2月9日（月）14:59*対象商品・割引内容の詳細は、2月6日配信のZENB公式メルマガ・LINE・SNSでお知らせします。

定期オトク便会員限定！7周年記念30％OFF優待セット

定期オトク便をご利用中のお客様限定で、通常価格から30％OFFのおすすめセットを定期便に追加できる特別企画を実施予定。「いつものZENB」に、ちょっとしたワクワクをプラスできる会員さま限定特典です。

開始予定時期

2月中旬

3月5日の7周年まで、参加型＆お得な企画を続々展開

ZENBが気になっている方も、いつも愛用してくださっている方も、みんなで7周年を楽しめる企画を今後も順次実施します。・プレゼントが当たる！SNSキャンペーン（3月予定）・7周年感謝セール 第2弾（3月下旬予定）*最新情報は、ZENB公式メルマガ・LINE・SNSにて随時お知らせします。※1 2025年1月31日時点

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp

