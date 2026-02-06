広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年2月10日(火)深夜0時25分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 2月10日(火)深夜0時25分放送

現役カープスカウト松本有史さんが登場！昨年のドラフトは松本祭り！将来性抜群の逸材を発掘しました。スカウト活動でルーキーを見続けた松本先生が獲得秘話を披露します。

ドラフト2位齊藤投手は、1年目から先発で10勝できるポテンシャルを持っているそう。さらに、獲得した選手とオフシーズンにやりとりをする松本先生。矢野選手から驚きの悩み相談を受けていました。

現役スカウトが今年のドラフトの早過ぎる展望を語ります。アマチュア野球に精通したドラフト予想でおなじみの面々からの質問にも回答。プロ注目の逸材たちを松本先生がどのように評価するのか。今だから話せる㊙トークが炸裂します！

■出演

【番組MC】中島尚樹【出演者】松本有史(広島東洋カープ スカウト)

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/