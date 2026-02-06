仕事しながら体幹トレーニングができるオフィスシューズ「KAMOLEG 2.0 W」3月上旬より一般販売
株式会社ドリームは、健康を考えたインテリアブランド「&MEDICAL」より、仕事をしながら体幹トレーニングができるフィットネスルームシューズ『KAMOLEG 2.0 W』を3月上旬に発売します。2月22日までは応援購入サイトMakuakeにて先行販売を実施中です。
https://www.makuake.com/project/kamoleg20_w/
仕事中も体幹トレーニング
KAMOLEG 2.0 W
■オフィスでの歩きをフィットネスに変える
累計販売数8万足(2025年12月時点)を突破したKAMOLEGシリーズは、底面が丸くカーブしたアウトソールと、足裏アーチをサポートするインソール構造が特徴のルームシューズです。履くだけで姿勢がスッと伸び、脚全体の筋肉をストレッチしながら、体幹を鍛えられる点が人気を博しています。
オフィス歩行がフィットネスへ
男性にも人気
■オフィスに溶け込むヴィーガンレザー
KAMOLEG 2.0の歩きやすさはそのままに、アッパーの素材をビジネスシーンと調和しやすいヴィーガンレザーを採用しました。オフィスでも履きやすい品格のあるデザインで、忙しい仕事の中でもさりげなくトレーニングできます。
自宅でのリモートワークの合間、オフィス内で会議室やトイレに移動する時など、いつものビジネスシーンの歩行が、自然と体幹を鍛えるワークアウトに変わります。
WORK OUT
■デスクワークでつらい脚には、ふくらはぎストレッチがおすすめ
座りっぱなしで脚への負担を感じた時は、KAMOLEG 2.0 Wを履いたまま、ふくらはぎや足首をストレッチするのがおすすめ。オフィスチェアやデスクに手を置いて立ち、かかとをゆっくり下ろしてつま先を上げます。これを数回繰り返すと、ふくらはぎの筋肉が伸びて、だるくなった脚をストレッチできます。
健康経営の一環として
■オフィスワーカーの健康を考えた新スタンダード
アッパーのカラーは、オフィスカジュアルに合わせやすいBLACK NAVY(ブラックネイビー)とSAND BEIGE(サンドベージュ)の2色展開。ヴィーガンレザーの滑らかな質感とマットなブラックソールのコントラストが、従来のオフィスサンダルとは異なるビジネスの品格を与えてくれます。
2色展開
＜新商品情報＞
商品名 ： KAMOLEG 2.0 W(カモレグ2.0 ワーク)
価格 ： 7,900円(税込)
カラー ： ブラックネイビー／サンドベージュ
サイズ ： S(22.5-24cm)／M(24.5-25.5cm)／L(26-27.5cm)
発売日 ： 2026年3月上旬
販売店 ： &MEDICAL公式オンラインストア
店舗URL： https://and-medical.com/
＜株式会社ドリーム 会社概要＞
社名 ：株式会社ドリーム
代表 ：代表取締役社長 大橋 秀男
所在地：●本社
〒461-0023 名古屋市東区徳川町403番地 I・C・Cクオリアビル
●東京
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-9 八丁堀プラレールビル4F
＜お客様からのお問い合わせ先＞
株式会社ドリーム お客様相談室
フリーダイヤル：0120-559-553(受付時間：平日9～17時)