ウインターシーズン真っ只中！ふじてんスノーリゾート２・３月の大会・イベント情報!

富士観光開発株式会社（本社・山梨県南都留郡富士河口湖町船津3633-1 代表取締役 志村和也）が運営する山梨県鳴沢村のスキー場・ふじてんスノーリゾートでは、2025-26シーズン、2026年1月16日に全コースが滑走可能になりました。また、2月・3月には、さまざまな大会やイベントの開催を予定しています。

https://www.fujiten.net(https://www.fujiten.net)

【大会】

ふじてん技選2026

●スキー・スノーボードの技術を競うふじてん恒例の選手権大会。

・開催日：2026年2月15日（日）

・競技種目

┗中回り（ダウンヒルコースEAST下部）

┗小回り（ダウンヒルコースEAST下部）

┗総合滑降（ダウンヒルコースEAST下部）

┗コブ（チャレンジモーグルコース）

・カテゴリ：スキー男子/スノーボード男子/スキー女子・Jr・シニア/スノーボード女子・Jr・シニア

・参加費：5,000円（現金のみ）

・参加資格：SAJ2級同等レベル以上・16歳以上 ※保護者の承諾があれば小学生から参加可能

・申込：公式HP専用フォームよりご予約ください。

第4回 アルペンスキーFUJISAN CUP２０２６

●「富士山の日（2月23日）」に合わせ開催されるアルペンスキー大回転の大会。

・開催日：2026年2月23日（月・祝）

・競技種目：大回転２本制

・カテゴリ：小４以下女子・小４以下男子・小５～中高生女子・小５～中高生男子・一般女子・一般男子・シニア女子・シニア男子 合計８部門

・参加費：中学生以上3,000円・小学生以下2,000円

・参加資格：SAJ2級同等レベル以上・16歳以上 ※保護者の承諾があれば小学生から参加可能

・申込：公式HP専用フォームよりご予約ください。

【イベント】

「ルイ・ラマ」スノーボードセッション

大会の詳細・お申込みはこちら :https://www.fujiten.net/school/fujitenschool/

●元SAJスノーボード デモンストレーター2人とセッションできる人気イベント。

・開催日： 2026年 2月14日（土）※レッスン時間 9：00～11：00・12：00～14：00

・参加費：10,000円（現金のみ）

・対象：バッジテスト2級レベル以上

・申込：公式HP専用フォームよりご予約ください。

「石水克友」SKIスペシャルレッスン

●日本のトッププロスキーヤー、そして全日本スキー技術選手権大会で入賞経験を何度も持つ実力者

「石水克友」のレッスン企画。

・開催日： 2026年 2月16日（月）※レッスン時間 9：00～11：00・12：00～14：00

・参加費：10,000円（現金のみ）

・対象：バッジテスト2級レベル以上

・申込：公式HP専用フォームよりご予約ください。

2025趣味合コン

●冬の出会いはスキー場で。共通の趣味スキー・スノーボードを通じて出会いを応援するふじてんの恒例イベント。

・開催日： 2026年 3月14日（土）（デイタイム）10：00～16：00

・参加費：男性8,500円・女性3,000円（参加費、昼食、リフト券込）

※レンタルは別途料金がかかります。ただし女性は無料

※帽子・ゴーグル・グローブなど小物類のレンタルはございません。

※上記の金額に保証金として別途500円がかかります。

・参加資格：20～40歳までの男女、未婚であること

・申込：公式HP専用フォームよりご予約ください。

※ふじてんスノーリゾートは「恋人の聖地」に認定されています。

イベントの詳細・お申込みはこちら :https://www.fujiten.net/school/fujitenschool/

【ふじてんスノーリゾートとは】

山梨県富士北麓にあるスキー場。世界遺産・富士山の麓、標高1,285m～1,485m、総面積65ha の敷地内には7 つのコース（最大斜度32度、最長コース1,500m）がレイアウトされています。コース幅が広く最大斜度10度の緩斜面で子どもでも滑りやすい「ファミリーコース」から、急斜面のカービングバーンやコブコースで上級者向けの「ダウンヒルコース」まで、幅広いレベルのスキーヤー、スノーボーダーにお楽しみいただけます。ジブアイテムが多数設置された「スノーパーク」も人気です。また、「ちびっこ愛ランド」はソリ・雪遊びが楽しめるだけでなく、ちびっこ専用のスキー・スノボゲレンデを完備しており、小さなお子様連れのファミリーが安心して遊べるエリアです。

■2025-2026シーズン概要

【日本最速クワッドリフト始動！】

ふじてんスノーリゾートでは2025-2026シーズン、輸送能力に優れた日本最速の「4人乗り自動循環式特殊索道（高速リフト）」を導入いたしました。

これにより、山頂までの時間が従来の約６分から約３分30秒へ大幅に短縮され、リフトの混雑緩和と、お客様の安全性の向上による顧客満足度向上を目指します。

・所在地：山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1

・規模：総面積65ha、ゲレンデ面積23ha

・標高：1,285ｍ～1,485ｍ（標高差200ｍ）

・リフト：4基（クワッドリフト1基、ペアリフト3基）

・コース：7コース（初級40％、中級45％、上級15％）

最長1,500ｍ 最大コース幅60ｍ 最大斜度32度

・お問い合わせ：TEL 0555-85-2000 FAX 0555-85-3074

・ホームページ：https://www.fujiten.net

・Eメール：fuji-ten@fujikanko.co.jp

・営業期間：2025年12月13日(土)～2026年4月上旬 予定

・営業時間：8：30～17：00

・リフト運行時間：平日：9：00～16：30 土日祝：9：00～17：00

・ナイター営業：2025年12月20日（土）～2026年3月8日（日）の土日祝および年末年始

(12/29、30、1/2営業 ※12/31、1/1を除く)

ナイター営業時間：16：00～21：30・ナイターリフト運行時間：16：00～21：00

・駐車場：2,500台 乗用車1,000円/二輪車500円/マイクロバス2,000円/大型バス3,000円

※平日および15時以降は無料

・アクセス：中央自動車道・河口湖I.C⇒国道139号線を本栖湖方面へ。

天神山交差点を左折。（河口湖I.Cから車で約20分、13ｋｍ）

●リフト料金 リフト1日券 大人（平日）5,500円（土日祝）6,500円（特定日）7,000円

ジュニア（平日）4,000円（土日祝）5,500円（特定日）6,000円

シニア（平日）5,000円（土日祝）6,000円（特定日）6,500円

※特定日：1/10.11.2/7.8.11.21.23

※他、時間券、ナイター券、回数券など有

●ちびっこ愛ランド料金

・営業期間 2025年12月13日～2026年4月上旬 予定

・営業時間 9:00～16:30 ※ナイター営業はございません。

・入場料（大人・小人）1,200円 ／ そりレンタル（1日）800円

※リフト券（回数券・時間券を除く）購入者および3歳未満は入場無料

●リフト券事前購入：WEBチケット購入ページはこちら

https://www.fujiten.net/charges/webstores/