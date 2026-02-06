「毎日が財産になる」をコーポレートスローガンに、FX・CFDの自動売買を通じて中長期的な資産形成環境をご提供する株式会社マネースクエア(本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：相葉 斉、以下「当社」)は、お客様サポート体制のさらなる強化を目的として、2026年2月5日よりAI（人工知能）を搭載した「マネースクエア チャットボット」の提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

背景

当社ではこれまで、お問い合わせ窓口として電話やメール、キーワード検索を主としたQ&Aをご提供してまいりました。しかしながら、お客様からの「より迅速な回答」や「夜間・休日の問い合わせへの対応」といったご要望が増加しており、サポート体制の拡充が課題となっておりました。このような背景を踏まえ、当社では24時間365日対応が可能で、即時回答を実現するAIチャットボットを導入することといたしました。

概要

主な特長

●24時間365日、いつでも利用可能夜間や休日でも、お客様の疑問に即時対応します。●高精度な自動回答当社商品、サービス、事務手続など、幅広い内容に対してスピーディーにご案内します。●AIによる継続的な品質向上AIが応対履歴をもとに回答精度を自動的に改善していきます。●ウェブサイト上で手軽にアクセスパソコン・スマートフォンから簡単に利用できます。

ご利用方法

当社ウェブサイト右下に表示されるチャットアイコンよりご利用いただけます。また、以下のリンクからも直接アクセスいただけます。

https://qa.m2j.co.jp/?site_domain=default

フィードバックへのご協力のお願い

「マネースクエア チャットボット」では、チャット終了時に簡易アンケート（お役立ていただけたかどうかについて「はい」「いいえ」で回答）が表示されます。お寄せいただいたご意見は、今後のサービス改善に活かしてまいります。当社は、今後も、お客様の利便性向上を最優先に、サポート品質の向上とデジタルサービスの強化に取り組んでまいります。機能拡張や応対内容の改善を通じ、より快適に当社サービスをご利用いただける環境を提供してまいります。

会社概要

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】株式会社マネースクエア 経営企画部 竹島・大里 TEL：03-3470-5082 e-mail：press@m2j.co.jp【株式会社マネースクエア 会社概要】会社名：株式会社マネースクエア（マネースクエアHD 100％子会社）所在地：東京都港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー40階代表取締役会長兼社長：相葉 斉グループ創業：2002年10月10日事業内容：FX/CFD取引金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2797号【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

https://www.m2j.co.jp/info/disclaimer