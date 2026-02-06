【好評につきアーカイブ配信決定】西松建設様の実体験から学ぶ「定着するDX」とは？4社共催セミナー

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）は、1月27日に開催し、参加者様からご好評をいただいた共催セミナー「西松建設に学ぶ現場DX ～チャット×声×映像で情報を『つなぐ』未来～」のアーカイブを、2月12日までの期間限定で無料配信いたします。

本セミナーでは、西松建設のDX推進を担う土井様をゲストにお迎えし、建設現場で活躍するDXツール「Safie」「BONX」「direct」を提供する各社とともに、「なぜ現場DXが定着しないのか」「協力会社を巻き込んでDXを進める工夫」「複数のDXツールの使い分け」といった“現場DXのリアル”を掘り下げます。

◆アーカイブ配信概要

・タイトル：西松建設に学ぶ現場DX ～チャット×声×映像で情報を「つなぐ」未来～

・配信期間：2月12日（木）まで

・お申し込み：https://l-is-b.com/ja/event/20251218_24009/(https://l-is-b.com/ja/event/20251218_24009/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=joint_seminar_archive20260206)

※本配信は、1月27日に開催したオンラインセミナーのアーカイブ動画となります。

◆セミナー参加者の声

・現場全体を巻き込むという視点で、実体験から見えたポイントがわかり勉強になった

・推進者側と現場側、双方の課題やその解決策などリアルな話を伺うことができた

・課題に共感でき、その悩みを打開する方法を言語化しており、参考にしたいと思った

・現場へのICTツール普及の苦労・工夫が参考になった

◆セミナー内容

・西松建設様が取り組む現場DX

・チャット（direct）・声（BONX）・映像（Safie）の実践的な使い分け

・現場、本社、協力会社を巻き込む“定着”の工夫

・ツール活用によって得られた定量効果や、現場のリアルな声

主催：株式会社L is B

共催：株式会社BONX、セーフィー株式会社

特別登壇：西松建設株式会社

※競合製品をお取り扱いの企業様や、主催者の判断により本セミナーの趣旨にそぐわないと判断される方につきましては、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。









