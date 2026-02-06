マキアージュ「白玉ファンデ美容液」発売記念　MAQuillAGE×「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」メイク体験もできる白玉カフェ「白玉処 MOCHillAGE」開催！

株式会社資生堂

好きなメイクを選んで、トッピングが決まる ”自分だけの白玉スイーツ”を無料提供

新商品の体験や白玉くじなど来場者特典も多数！

表参道で2月18日(水)～23日(月・祝)期間限定オープン

トータルメイクアップブランド『マキアージュ』は、3年連続売上No.1※1のファンデ美容液「エッセンスリキッド EX」より、「グルタチオン」※2配合の新タイプ「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ（以下、白玉ファンデ美容液）」を2026年2月21日（土）に発売します。それを記念し、新商品の世界観を五感で体験できるカフェ「白玉処 MOCHillAGE」を2026年2月18日(水)～2月23日(月・祝)の期間、ZeroBase表参道にて限定開催します。

本イベントでは、『マキアージュ』と予約困難なパティスリーとして今話題の『PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』がコラボレーション。好きなメイクを選んで、トッピングが決まる。あなただけの白玉スイーツがつくれる無料※2の白玉カフェです。

会場では、白玉スイーツを楽しめるほか、新商品の「白玉ファンデ美容液」のタッチアップ体験はもちろんのこと、マキアージュと白玉をモチーフにした新商品の世界観を再現したフォトスポット、必ずプレゼントがもらえる「白玉くじ」※3 などをお楽しみいただけます。

マキアージュとASAKO IWAYANAGIが、新たな出会いにときめく瞬間を贈りたい。そんな思いで、あなただけのスイーツをお届けします。ここでしか味わえない白玉スイーツを楽しんで、なりたい白玉肌と、自分のまだ見ぬ魅力を引き出すメイクに出会い、肌も心もご機嫌になれる本イベントにぜひお越しください。

※1 「エッセンスリキッドシリーズ」として。インテージSRI+ ファンデーション市場（リキッド形状） 期間：2022年12月～2025年11月 推計販売規模（金額）シェアアイテム*ランキング *インテージ「ブランド」

※2 白玉スイーツ提供に関しては、イベント公式サイトの予約フォームより事前予約いただいたお客さま限定となります。（当日予約枠あり）

なお、その他新商品先行体験やフォトスポット、白玉くじについては予約なしでもお楽しみいただけます。

※3 「白玉処 MOCHillAGE」の様子をSNSに投稿すると参加できるキャンペーンです。

《メイク体験もできる白玉カフェ「白玉処 MOCHillAGE」》

マキアージュの新商品「白玉ファンデ美容液」の発売を記念し、新商品の世界観を体験できるカフェ「白玉処 MOCHillAGE」を、2026年2月18日(水)から2月23日(月・祝)の間、表参道で期間限定開催します。

来場された方には、新商品の先行体験はもちろんのこと、『PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』とのコラボした、好きなメイクを選んでトッピングが決まる、あなただけの白玉スイーツをお楽しみいただけます※2。さらに新商品の世界観を再現したフォトスポットや、新商品サンプルや白玉スイーツトッピングのイメージとなったコスメセットが当たるSNS投稿キャンペーン「白玉くじ」※3など、白玉の世界をお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。

開催日： 2026年2月18日(水)～2月23日(月・祝)

営業時間： 18日(水)13:00～20:00、19日(木)11:00～21:00、20日(金)11:00～21:00

21日(土)10:00～20:00、22日(日)10:00～20:00、23日(月・祝)10:00～18:00

※営業時間は変更となる可能性がございます。

開催場所： ZeroBase表参道 （東京都港区北青山3-5-22）

体験内容：

・「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』 コラボの限定白玉スイーツ ※予約制（当日予約枠あり）

・新商品「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」先行体験（タッチアップ） ※フリー入場可能

・新商品の世界観を再現したフォトスポット ※フリー入場可能

・「白玉処 MOCHillAGE」の様子をSNS（X、Instagram、TikTok）に投稿すると、新商品サンプルやコスメセットがもらえる「白玉くじ」 ※フリー入場可能

予約方法： 下記イベント公式サイト内の予約フォームよりご予約ください

※予約は2月9日(月)AM11:00より開始いたします

URL：https://maquillage.shiseido.co.jp/features/essence-liquid-ex-bright-glow/mochillage/?rt_pr=tru29

《入店からの体験イメージ》※白玉スイーツのみ事前予約制となります（当日予約枠あり）

１.オーダーシートの記入

会場外にて配布する整理番号付きオーダーシートに、なりたい白玉肌や好きなメイクに合わせたトッピングをご記入ください。

オーダー完了後、チョイスしたアイテムのカードを受け取って入店いただきます。

２.新商品展示エリア

白玉スイーツができるまで (約10～15分)、会場1Fの「白玉ファンデ美容液」を体験できるエリアでタッチアップ等をお楽しみください。

３.白玉スイーツのご提供

スイーツが完成したら整理番号でお呼び出しいたします。

スイーツをお受け取りいただき、会場2Fのイートインスペースへお進みください。

４.白玉フォトスポット

会場2Fイートインスペースには、「白玉ファンデ美容液」の世界観を再現したフォトスポットをご用意しています。

スイーツを撮影したり、一緒に来た友人と撮影したり、自由にお楽しみください。

５.タッチアップ、「白玉くじ」コーナー

その他、「白玉ファンデ美容液」のタッチアップコーナーや、新商品サンプルや白玉スイーツトッピングのイメージとなったコスメセットが当たるSNS投稿（X、Instagram、TikTok）キャンペーン「白玉くじ」もご用意しております。

《2026年2月21日（土）発売「白玉ファンデ美容液」について》

マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ

＜ファンデーション・日中用美容液＞

SPF30・PA+++

容量：24mL 全3色

本体：3,600円(税込 3,960円)

レフィル：3,400円（税込 3,740円）

「エッセンスリキッド EX」（通称”ファンデ美容液”）は、2025年2月にリニューアル発売して以降、25年累計でベストコスメを24賞※4も受賞。多くのお客さまにご好評いただいているマキアージュを代表するファンデーションです。その”ファンデ美容液”から、新たに「エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」(通称”白玉ファンデ美容液”)を発売します。

昨今の若年層の、ファンデーションに対して「肌色に合わせて選ぶ」から、「なりたい肌に合わせて選ぶ」意識の変化や、より明るく、透明感の高い肌を求めるニーズに着目し、白玉のようなワントーン明るい肌に仕上がるタイプを展開するに至りました。

ファンデ美容液と共通して、美容液でファンデーション成分を包み込む資生堂独自の処方「セラムファースト技術」を搭載。美容液には新たに「グルタチオン」※5を配合。つけている間中、美容液がずっと肌にふれるから、使うたび、肌そのものまで美しく導きます。新たに配合した「ブライトピーチパ―ル」によって、塗った瞬間、光の反射の効果で

血色感をアップすることで、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感を演出します。

※4 マキアージュ調べ 2025年1月1日～2025月12月31日

※5 整肌・保護

*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

《『マキアージュ』について》

2005年に誕生し20周年を迎えた、日本を中心に展開するトータルメイクアップブランドです。資生堂独自の研究と技術を搭載した商品設計と、カルチャー分析やお客さまの意識調査を徹底して行い、使うたび素肌まで美しくなるベースメイクと、その人らしい美しさを引き出すポイントメイクで、自分の可能性を引き上げるメイクアップを提案していきます。

みんながお互いを高めあうことで、新たな発見や心躍る瞬間が日々生まれ更新されていくメイク文化の中で、マキアージュは”自分のまだ見ぬ魅力や可能性”との出合いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援するブランドとして、共に歩みます。

■マキアージュ 白玉ファンデ美容液

https://maquillage.shiseido.co.jp/features/essence-liquid-ex-bright-glow/?rt_pr=tru29

■マキアージュ ブランドサイト

https://maquillage.shiseido.co.jp/?rt_pr=tru29

■マキアージュ 公式 X

https://x.com/maquillage_jp/

■マキアージュ 公式 Instagram

https://instagram.com/maquillage_jp/

■マキアージュ 公式 TikTok

https://www.tiktok.com/@maquillage.jp

《『PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』について》

「notre inspiration, c'est vous. インスピレーションの始まりは、あなた。」をショップコンセプトに、2015年12月『PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』を東京都世田谷区等々力にオープン。地域に根ざし地元から愛されるケーキ屋でありながら、お客さまにとって唯一無二の特別な存在として世界からここをめがけてくるようなスペシャルな店にもなりたいという『日常』から『特別』までを内包する懐の大きなパティスリーを目指しています。

■『PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』 公式サイト https://shop.asakoiwayanagi.com/