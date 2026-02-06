～運動施設の利用料金が「医療費控除」の対象となる制度～「第４回厚生労働大臣認定 健康増進施設 学術大会」を3/20 (金・祝)に開催いたします。健康増進施設認定制度/指定運動療法施設制度

公益財団法人日本健康スポーツ連盟

日本健康スポーツ連盟主催 「第４回 厚生労働大臣認定 健康増進施設 学術大会」を「健康増進施設・指定運動療法施設認定制度の可能性を探る」と題しまして、今年度も引き続き、早稲田大学大隈記念講堂にて、3月20日(金・祝)に開催させていただくこととなりました。

認定施設の方々には、認定後も様々な方向性を探り、制度の現実化を目指し活動していただいております。そのような状況を踏まえ、今年度は様々な取り組みを発表演題として募集いたしました。当連盟だけでは、知り得ない施設の方々の取り組みをぜひ、皆様にも聴講いただければと思います。学術大会の在り方を考える、重要なプログラムとなっております。

「厚生労働大臣認定 健康増進施設」および、運動施設の利用料金が医療費控除の対象となる「指定運動療法施設」につきましては、認定基準の緩和により、現在では幅広い運動施設が認定対象となっております。また、申請数も年々増加傾向にあり、3年連続で増加しております。

本会の開催を通じて、さらなる情報共有を行うとともに、健康増進施設・指定運動療法施設の社会的意義を明確化し、皆様の事業拡大にお役立ていただければと考えております。

※健康増進施設・指定運動療法施設制度の詳細については下記を参照ください。

～第4回大会の内容と特徴～

今回は、順天堂大学大学院医学研究科 スポーツ医学・スポートロジー 教授 田村 好史先生をお迎えし、最新の研究についてのお話しも非常に期待するところであります。また、医療法人社団 はとりクリニック 理事長の羽鳥 裕先生は日本医師会でご活躍なさり、様々なお立場と現在のクリニックでの実際をお話ししていただけるものと思っております。認定施設の好事例はもちろん、医療連携について医師が語る特別プログラムも含め、非常に内容深い学術大会となっております。ぜひお気軽にご参加いただけましたら幸いです。

◎運動施設、医療機関、企業、運動指導者など情報共有の場の提供

◎制度を活かした施設の好事例紹介

◎医師による運動施設と医療機関が連携する為のポイントを探るプログラム

◎有識者による特別講演

◎懇親会では日本健康スポーツ連盟 担当者に直接制度取得の質問・相談も可能

第3回学術大会の様子 パネルディスカッションは毎年活発な意見が交わされ参加者の皆様に好評です

厚生労働大臣認定 健康増進施設とは？

厚生労働大臣が認定した、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設です。

指定運動療法施設とは？

厚生労働大臣認定 健康増進施設のうち一定の要件を満たし、運動療法を行うのに適している施設です。

指定運動療法施設では、医師の指示に基づき運動療法を実施する、運動施設の利用料が所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とすることができます。

健康増進施設・指定運動療法施設の一覧：https://www.kenspo.or.jp/nintei/search/

健康増進施設・指定運動療法施設 制度について：https://www.kenspo.or.jp/nintei/

～学術大会概要～

【日時】

2026年3月20日（金/祝）10：00～17：20（9：15～受付）

【開催場所】

早稲田大学 大隈記念講堂小講堂 〒169-0071 東京都新宿区戸塚町1-104

【定員】

250名

【参加費】

一般：7,700円（消費税込）

厚生労働大臣認定 健康増進施設にご所属の方：5,500円（消費税込）

学生：6,600円（消費税込）

【懇親会】

17：30～19：00

会場：早稲田大学 大隈ガーデンハウス 2階

〒169-0071 東京都新宿区戸塚町1-104-1（大会会場より徒歩3分）

懇親会：3,300円（上記参加費と別料金）

【申込期限】

2026年3月13日（金）

【お申込みページ】

https://www.kenspo.or.jp/zousinsemi/4192/(https://www.kenspo.or.jp/zousinsemi/4192/)

【プログラム・詳細】

https://prtimes.jp/a/?f=d130012-6-a9aa311d97776d36c3c0031b6e3c03ed.pdf

当学術大会のプログラムは、健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新に必要な履修単位として講義３単位が認められます。（認定番号： 266056 ）

【主な参加対象者】

健康増進施設、指定運動療法施設、医療機関、42条施設、メディカルフィットネス、フィットネスクラブ、 パーソナルジム、整骨院、治療院、公共運動施設等にご所属の方、健康運動指導士、健康運動実践指導者、その他運動指導者の方、運動療法を専門としている研究者・学生、スポーツ科学研究者、これから健康増進施設・指定運動療法施設の取得を検討されている施設の方など、ご興味のある方はどなたでもご参加いただけます。

【お問合せ】

公益財団法人 日本健康スポーツ連盟

〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-9-11 大黒ビル3階

TEL：03-5809-1807 E-Mail：info@kenspo.or.jp

HP：https://www.kenspo.or.jp/