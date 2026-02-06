アンリツ、6G向けFR3周波数帯対応ハードウェアを先行投入

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、セルラー通信端末の試験用測定器「MT8000A」向けに、次世代移動通信システム6Gに不可欠な周波数帯FR3（Frequency Range 3）に対応した新RFハードウェアオプションを開発し、販売を開始しました。これにより、4G/5Gに加え、6G/FR3端末の研究開発から商用化まで、将来の通信技術進化に対応可能なプラットフォームを提供します。また、本製品は 2026年3月2日から3月5日までスペインのバルセロナで開催される、世界最大規模のモバイル通信関連展示会「MWC Barcelona 2026」（MWC：Mobile World Congress）にも出展予定です。

6Gは、5Gをはるかに超える超高速通信、超低遅延、高信頼性を実現する次世代移動通信システムとして、国際的な規格化検討や商用化に向けた取り組みが加速しています。

その中でも、FR3周波数帯（7.125 GHz～24.25 GHz）は、大容量データの高速伝送と広いカバレッジを両立できる特性を持ち、6Gの実現に不可欠な帯域として注目されています。特に、5Gで広く利用されているFR1を拡張する7.125 GHz～16 GHzの範囲（以下Lower FR3）は、国際的な周波数利用ルールを決定するWRC（世界無線通信会議）で既にその一部が議題項目（Agenda Item）に挙げられており、次回2027年のWRC-27で議論される予定です。

アンリツは、長年の通信計測の実績を活かし、Lower FR3にも対応した拡張性の高い新RFハードウェアオプションを先行投入しました。

これにより、既存世代から次世代までをカバーする拡張性の高いテストプラットフォームを実現します。今後はソフトウェアアップグレードにより、6G機能への対応を順次拡充して6G向け通信端末の開発を支援してまいります。

開発の背景

6Gの実現に向けて、FR3周波数帯の活用が重要視されています。これに対応するため、従来の4G/5G端末開発向け測定器（FR1・FR2対応）には、ハードウェアの機能拡張が必要となります。また、FR3は、端末の電波のつながりやすさや通信品質に関わるRF特性が従来のFR1・FR2とは異なるため、専用のRF試験が求められます。さらに、6GがFR3で運用される場合、ネットワーク接続の正当性を確認するプロトコル試験や、サービス／アプリケーションの動作を総合的に評価するファンクション試験でも、こうした測定器は欠かせません。そこで、今後登場が見込まれる4G/5G/6Gマルチモード端末に向け、既存世代から次世代までをカバーする拡張性の高い、多機能・高性能なテストプラットフォームの構築が求められています。

製品概要と特長

ラジオコミュニケーションテストステーション MT8000A

MT8000Aは、3GPP規格に準拠した4G/5G端末開発を主な対象市場とし、RF試験やプロトコル試験、ファンクション試験などの幅広い用途に対応した測定器です。アンリツは、6G/Lower FR3対応の新RFハードウェアオプションをいち早くリリースし、6G/FR3端末開発においても安心して長期間ご利用いただけるテストプラットフォームを提供します。今後も6G/FR3対応のソフトウェア機能拡充を順次進め、次世代通信の進化と快適なネットワーク社会の実現に貢献してまいります。

MT8000Aについて詳しくはこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt8000a)

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、Facebookでもご覧いただけます。

https://www.facebook.com/AnritsuTandM/