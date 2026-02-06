『さいたまマラソン2026』にシェアサイクル「ダイチャリ」を提供

シナネンホールディングス株式会社

エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開するシナネンホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中込 太郎）の子会社で、移動を楽しく、快適にするシェアサイクル「ダイチャリ」を運営するシナネンモビリティPLUS株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菅原 健）は、2月8日（日）に開催される『さいたまマラソン2026』（主催：さいたま市、一般社団法人さいたまスポーツコミッション、一般財団法人埼玉陸上競技協会）に、「ダイチャリ短期自転車レンタルプラン」（以下 本プラン）の仕組みを活用したシェアサイクルの貸し出しを行い、救護スタッフの移動手段確保に協力いたします。

■概要

シナネンモビリティPLUSは、1927年に創業したシナネンホールディングスグループの中で、シェアサイクル「ダイチャリ」を、約3,000ステーション、電動アシスト自転車を15,700台超運営・展開する日本最大級のシェアサイクル事業者です。2017年のサービス開始以来、さまざまな事業者との提携を通じ、ラストワンマイルの移動手段としてシェアサイクルサービスを提供し、これまでに累計5,400万回以上ご利用いただいてきました。

本プランは、シナネンモビリティPLUSの事業規模を生かし、イベントの規模や用途に応じて、電動アシスト自転車を短期的に貸し出すプランです。レンタル前の点検や回収などの運用作業を一括して担うことで、運営側の負担軽減と、会場内の機動力向上を同時に実現します。これまでも、広範囲にわたる期間限定イベントで、スタッフ用の移動手段としての活用や、大規模自転車ライドイベント時の参加者用としての活用、交通安全教室開催時の試乗車など、多岐にわたる用途で本プランを活用いただいています。

『さいたまマラソン2026』は、国内最大級の多目的アリーナであるさいたまスーパーアリーナ周辺を発着点とし、市街地を巡るフルマラソン大会です。走行中に地元の名産品を楽しめるエイドステーションや、ランナー以外も参加可能なイベントを同日に開催することで、さいたま市の魅力を市内外に発信し地域活性化に寄与することを目的としています。

今回も昨年に続き、本プランを活用して、シェアサイクル「ダイチャリ」の電動アシスト自転車14台を救護スタッフ向けに提供します。これにより、広範囲にわたるコース内でのスタッフの移動手段確保に加え、トラブル発生時における迅速な現場対応を可能にし、安全・安心なイベント運営に寄与します。

シナネンモビリティPLUSは今後も、移動手段の一つとして便利で利用しやすいシェアサイクルの利用・普及促進に向け、より多くの方に御利用いただけるよう目指してまいります。

■さいたまマラソン2026大会公式WEBサイト：https://saitama-marathon.jp/

■ダイチャリ短期自転車レンタルプランについて

「ダイチャリ短期自転車レンタルプラン」は、電動アシスト自転車を短期的に貸し出すプランです。レンタル前の点検や回収も手配するので手間なく自転車を用意することが可能です。今回のような広範囲にわたる期間限定イベントでのスタッフ用の移動手段としての活用や、自転車ライドイベントや交通安全教室の開催時などにご利用いただけます。

■シナネンモビリティPLUS株式会社について

https://www.sinanen-mplus.com/(https://www.sinanen-mplus.com/)

シナネンモビリティPLUS株式会社は、シナネンホールディングスグループのモビリティ事業を展開する企業です。一都三県及び大阪府を中心に約3,000ステーション、自転車約15,700台（2025年12月末日時点）を運営するシェアサイクル「ダイチャリ」及び「利用者限定シェアサイクル」サービスを展開しています。環境配慮型の交通インフラであるシェアサイクルの展開を通じて、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献していきます。

■シナネンホールディングス株式会社について

https://sinanengroup.co.jp/(https://sinanengroup.co.jp/)

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業したエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業（自転車事業、シェアサイクル事業、環境・リサイクル事業、システム開発事業、抗菌事業、建物維持管理事業等）を提供しています。脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化しています。

【シェアサイクルサービスに関するお問い合わせ先】

シェアサイクルダイチャリの導入・ステーション設置・短期レンタルプランについては下記よりお問い合わせください。

https://www.sinanen-mplus.com/contact/

【報道機関からのお問い合わせ先】

シナネンモビリティPLUS株式会社 事業推進部 事業企画チーム 広報担当

TEL：03-6478-7906 E-mail：daichari@sinanengroup.co.jp