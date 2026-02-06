首都圏在住の若年層による静岡県ファンコミュニティ「ＳＨＩＺＵＯＫＡ×」（シズオカカケル）第２回イベントを実施します！
静岡県といえばサッカー王国。サッカーをテーマに、都内会場で元エスパルスの選手を招いたプレイベント、エスパルスのホームスタジアムでサッカーを観戦するツアーの２本立てのイベントを実施します。イベントの開催を通じ、静岡の魅力を深く知ってもらうことで若年層の静岡ファンを拡大していきます。
１ 対象者・募集人数
首都圏在住の若年層（大学生～29歳まで） 35名
２ 参加費
無料（ただし、観戦ツアーのJR静岡駅までの往復交通費は負担いただきます。）
３ イベント内容
（１）プレイベント
１.開催日 令和８年２月24日（火） 18:00～20:00
２.場 所 JFA サッカー文化創造拠点「blue-ing!」（東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ内）
３.内 容
・清水エスパルス クラブスタッフによるチーム紹介
・清水エスパルスＯＢ選手・エスパルスユースコーチ 兵働昭弘氏を招いたトークセッション
・参加者同士のグループワーク（軽食付き）
（２）観戦ツアー
１.開催日 令和８年３月14日（土）
２.集合時間・場所 JR静岡駅北口 ９時10分集合
３.内容（予定）
・静岡市内で伝統工芸体験
・IAIスタジアムで清水エスパルス×ファジアーノ岡山戦を観戦
４ 申込方法
下記URLから申し込みしてください。
https://forms.gle/Z4N9V3nhCog89kxd7