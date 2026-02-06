「KATHARINE E HAMNETTオリジナルスーツ」コーデュラ(R)素材を採用した2026SSモデル新登場！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）は、２０２６年２月７日（土）より、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT」（キャサリン・ハムネット）が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリン E ハムネット）」から環境と社会に配慮したスーツを全国のはるやま店舗にて新発売いたします。

次世代に向けた環境配慮型ビジネスウェアの新提案

本商品は、ブランドコンセプトに基づき、耐久性に優れたコーデュラ(R)ナイロンとウールを組み合わせており、環境負荷の軽減と長期使用を両立させた、30代ビジネスパーソンのためのリアルクローズとして企画しました。裏地にリサイクル素材を採用し、あらゆる部分でサステナビリティを追求した商品となっております。独自のローズピンズやユニオンジャックモチーフの替えボタンなど、ブランドの美意識が細部に宿る特別仕様となっています。サステナブルでありながら、あらゆるビジネスシーンで活躍するエシカルなビジネスウェアとして、環境意識の高い現代のお客様のニーズに応えます。

【特長】

・ウール混、コーデュラ(R)ナイロンの丈夫な素材を採用

・ブランドオリジナル仕様（裏地、ローズピンズ、替えボタンなど）で特別感を演出

・ローズピンズとユニオンジャックのカスタマイズ替えボタン付きで個性を表現

商品概要

【商品名】 KATHARINE E HAMNETTスーツ

【価格】 53,000円（税抜）

【サイズ】 Y～BB体 4号～7号 【カラー】 ネイビー

【素材】 ウール30％、ナイロン25％、ポリエステル45％

【発売日】 ２０２６年２月７日（土）

【販売場所】 全国のはるやま店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：http://haruyama.jp/

X（Twitter）：http://x.com/HARUYAMAONLINE

Instagram：https://www.instagram.com/haruyama_ladies/