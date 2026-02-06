いつものキッチンから、特別な「ありがとう」を。バレンタインディナーはヨシケイのミールキットで、ちゃんと特別感。

ヨシケイ開発株式会社

つくる人から笑顔に。をテーマに全国でミールキット宅配サービスを提供するヨシケイグループ（所在地:静岡県静岡市/代表取締役: 平野 圭吾）は、メニューブック『Smile ＆ table』『Lovyu』にて「おうちでも特別感のある食卓」と「日頃の感謝を伝える時間」をテーマにしたバレンタインメニュー全4種を販売します。また、公式Instagramでも2/10(火)～バレンタインに合わせて「バレンタインキャンペーン」も開催します。

■ヨシケイのバレンタインメニュー

バレンタインは恋人だけでなく、家族やパートナー、いつも支えてくれる人へ“ありがとう”を伝える日。忙しい毎日の中でも、手作りで無理なく、でもしっかり特別感を感じられる。そんな想いから、華やかな食卓を叶える4メニューを販売しています。

2/14(土)Smiley Mealチーズフォンデュ

バレンタインにチーズフォンデュはいかがですか？

とろ～りチーズにお好きな具材をくぐらせて、心もとろけるひとときを♪

みんなでワイワイ囲めば、笑顔があふれる楽しいバレンタインに！

2/14(土) Standard Mealハンバーグ～マスタードクリームソース～

マスタードがアクセントのソースとハンバーグは相性抜群！ちょっぴり大人の味わいです。一口ごとに広がるコクをお楽しみください。

2/14(土) Variation dining生ベーコンときのこのスープパスタ

にぼしエキスと焼あごだしの香りがきいたスープに生ベーコンと2種のきのこを加えた、和風のスープパスタに仕上げました。副菜はモッツァレラのサラダでさっぱりと♪

※一部地域では取り扱いのない場合がございます2/14(土) Quick diningえびとウインナーのワンポットビスクペンネ

ビスクスープの素とペンネをそのまま一緒にゆでてワンポットで仕上げるお手軽メニュー♪バレンタインにいかがですか？

■公式Instagramバレンタインキャンペーン詳細

キャンペーン期間：

2/10(火)～2/14(土)23:59まで

応募方法：

１.ヨシケイ公式Instagramをフォロー

２.キャンペーン投稿にいいね

◆プレゼント内容◆

デジレーショコラ＆トリュフ20個入り

抽選で10名様

◀ヨシケイ公式Instagramはこちら

Instagram：＠yoshikeigroups

◆注意事項

・プロフィールの非公開設定をonにされている方は応募対象外となりますので予めご了承ください。

・プレゼントは日本国内への発送とさせていただきます。

・当選された方には、InstagramのDMにてお知らせいたします。

・プレゼント商品に欠品等が生じた場合、お届けする商品を変更させていただく場合がございます。

・ご連絡の取れない場合は、当選の権利を無効とさせていただく場合がございます。

・メッセージを送らせて頂く際にフォローいただけていない場合、当選が無効になる場合がございます。

・本キャンペーンは、Meta社、Instagramとは一切関係ありません。

・ヨシケイ社員や関係者の皆さまは抽選対象外となります。

■ミールキット宅配サービスのパイオニアのヨシケイ

ヨシケイグループは、50年近くにわたりライフスタイルの変化に対応したメニューを開発し続け、日本の食卓をサポートしてきました。2019年には、再配達ゼロの取り組みが「COOL CHOICE LEADERS AWARD 2018」の最優秀賞である環境大臣賞を受賞。日本流通産業新聞社より発表された2025年2月27日号「食品宅配 売上高ランキング」では1位を獲得し、16年連続で首位独占しました。また、2023年9月には、自社便を使った利便性と環境に配慮したサービス展開が高く評価され、日本食糧新聞社主催の第32回「食品安全安心・環境貢献賞」を受賞。2023年11月には、子育て世帯が選ぶ便利な役立つサービスとして、一般社団法人日本マザーズ協会主催の「マザーズセレクション大賞2023」を受賞しました。2024年12月には約50年にわたりフードロス削減に寄与したことが評価され、公益財団法人食品等流通合理化促進機構が主催する第12回「食品産業もったいない大賞」で「食品産業もったいない大賞審査委員会審査委員長賞」、2025年9月には「第８回エコプロアワード」を受賞しました。これからも「楽しい食卓・明るい家庭」を実現するため、グループを挙げて安全安心と美味しさをお届けします。

