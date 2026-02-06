【大会報告】「第11回全日本セパタクロー団体対抗戦」にてA.S.WAKABA女子が優勝、男子が準優勝

セパタクローチーム A.S.WAKABA

東京都世田谷区若林地区を拠点に活動するセパタクローチーム『A.S.WAKABA』（代表：平瀬 律哉）は、2026年1月24日(土)・25日(日)の2日間にわたり、国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された「B.V.D. presents 第11回全日本セパタクロー団体対抗戦」に出場いたしました。



本大会はセパタクローチーム日本一の威信をかけて戦う団体戦です。A.S.WAKABAからは男女共に出場し、女子が優勝、男子が準優勝という、クラブとして非常に実りの多い結果を収めることができました。

「B.V.D. presents 第11回全日本セパタクロー団体対抗戦」について

セパタクローは、ネットを挟んで足や頭を使ってボールを返し合う、そのアクロバティックなプレーから「空中の格闘技」とも呼ばれる東南アジア発祥のスポーツです。本大会は、株式会社フジボウアパレル（B.V.D.）が特別協賛を務める、国内セパタクロー界でも屈指の注目度を誇る団体戦です。種目別の大会とは異なり、チーム全体の総合力が試される重要な一戦と位置付けられています。第11回を迎えた今大会も、全国から強豪クラブが集結し、ハイレベルな攻防が繰り広げられました。

【大会概要】

チームキャプテンコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170340/table/7_1_6870ab8af1b92e323040f7cb1d7dd7e1.jpg?v=202602060121 ]

男子キャプテン・春原 涼太 選手

今年の団体戦は、今年度から新加入した若手選手のフレッシュさと、ベテラン選手の安定感が発揮された大会だったと感じています。結果としては準優勝で、あと一歩及ばずで悔しい気持ちもありますが、チーム全員で戦えたことで、得られたこともたくさんあったと思います。来年は優勝できるように、個人としても、チームとしてもレベルアップしていきたいと思います！

女子キャプテン・塩野 日向 選手

今大会、女子チームは優勝し、2連覇を成し遂げることができました。予選から決勝まで、各々が自分の力を最大限に発揮し、チーム全員でこの結果を得られたことが、個人的にも嬉しく思います。今年度最後の大会となりましたが、来年度も結果を追い求めつつ、セパタクローに夢中な姿をお見せできたらと思います。

今後の展望

A.S.WAKABAは今回の結果を糧に、さらなる高みを目指して活動を加速させてまいります。競技面においては、全日本選手権をはじめとする国内主要タイトルでの男女二冠達成を目標に掲げ、日本代表選手の強化はもちろん、次世代を担う若手選手の育成にも注力してまいります。また、競技力の向上にとどまらず、セパタクローというスポーツの魅力をより多くの方に届けるため、体験会やSNSを通じた情報発信といった普及活動にもチーム一丸となって取り組んでいく所存です。

セパタクローチーム『A.S.WAKABA』について

『A.S.WAKABA』は、東京都世田谷区若林地区を拠点とするセパタクローのクラブチームです。世田谷区の総合型地域スポーツ・文化クラブ『若林クラブ』に所属し、高校生から社会人まで約30名のメンバーが、世田谷区立世田谷中学校で週3回練習に励んでいます。

クラブ理念として掲げる「セパタクローを世界中の人たちとともに楽しみ、その魅力を真摯に、情熱をもって追求・発信し続けます。主体性をもち、かつ献身的にチーム・地域・スポーツ界・社会へ貢献していきます。」の精神のもと、競技力の向上はもちろん、10年以上継続して一般向け体験教室を開催するなど、競技の普及と地域貢献にも力を注いでいます。この教室は月に2回開催しており、初心者や未経験の方も大歓迎です。ご興味のある方は、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト：https://www.aswakaba-sepaktakraw.club/

Instagram：https://www.instagram.com/a.s.wakaba/

Facebook ：https://www.facebook.com/SetagayaSepak/

※本年度実施いたしましたクラウドファンディングにおきましては、多くの皆様のご支援により目標金額を達成いたしました。厚く御礼申し上げます。詳細はこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000170340.html