ディップ、D&I認定制度『D&I AWARD 2025』で最高評価の「ベストワークプレイス」に初認定

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、株式会社JobRainbowが実施する企業のダイバーシティ＆インクルージョン（以下「D＆I」）の取り組みを評価する『D&I AWARD』 において、最高評価である「BEST WORKPLACE」に初めて認定されました。

当社は、「One to One Satisfaction」をブランドステートメントに掲げ、「人が全て、人が財産」の信念のもと、「社員幸福度No.1」を目指しています。

この度LGBTQ＋や障がい者、育児両立や介護両立といったD&Iに関する知識の浸透に向け、社内報での情報発信や、育児両立をしながら仕事に取り組んでいる社員の交流の場として「dipパパママ会」の開催などの取り組みが評価され、「ベストワークプレイス」の認定となりました。

今後も当社は、多様な個性を持つ人々が互いに認め合い協働する職場、環境づくりを進め、「社員幸福度No.1」を目指してまいります。

【D&I AWARDについて】

2021年より始まった企業のD&Iを評価する日本最大の認定制度です。日本で活動する企業（海外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関等も含む）のD&Aの取り組みを100項目の独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて「スタンダード」「ビギナー」「アドバンス」「ベストワークプレイス」の4つのランクに認定するものです。

https://diaward.jobrainbow.jp/top

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末日現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/