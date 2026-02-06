カギヤブルワリー、タワーレコード渋谷店で2月28日(土)にコラボビール発売

株式会社KEY CORPORATION

タワーレコード渋谷店６F「TOWER RECORDS BEER」カギヤブルワリー「Brit Hop（ブリット・ホップ）」

株式会社KEYCORPORATION（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：佐藤学、以下：KEY CORPORATION）が運営するクラフトビールブランド「カギヤブルワリー」は、2026年2月28日（土）より、タワーレコード株式会社の渋谷店（東京都渋谷区）のリニューアルに伴い6階に新設するスタンディング式ビアバー「TOWER RECORDS BEER」にて、コラボレーションビールを発売いたします。

カギヤブルワリーは新工場設立3周年の節目にブランドの想いを表現した新ステートメント「Well Let’s get drunk ～まあ、酔っ払いましょ～」を規定。このメッセージのもと、コラボビールをはじめ、オリジナルTシャツやグッズの展開などをしていきます。

タワーレコード渋谷店という音楽カルチャーの発信拠点を舞台に、音楽カルチャーと親和性の高い国内３つのクラフトビール醸造所と共に、クラフトビールをより自由で身近な存在として提案します。

タワーレコード渋谷店リニューアルとコラボレーションの背景

タワーレコード渋谷店は、音楽の楽しみ方が「所有」から「体験」へと変化する中、音楽を軸にした体験型店舗への進化を目指し、段階的なリニューアルを進めています。 今回新たに誕生する「TOWER RECORDS BEER」は、渋谷店6階アナログレコードフロア内に設置されたスタンディング式ビアバーです。

レコードに囲まれた空間で音楽とともにクラフトビールを楽しめる場として設計されており、買い物の合間や仕事帰りにも立ち寄りやすいカジュアルな体験を提供します。

一方、クラフトビール市場においても、味や製法だけでなく、ストーリーや体験価値が重視される傾向が強まっています。 こうした背景を踏まえ、カギヤブルワリーは「音楽×クラフトビール」という文脈でTeenage Brewing、Open Air Brewing、REVO Brewingの３ブルワリーと共にコラボレーションに参画しました。

タワーレコード渋谷店6階「TOWER RECORDS BEER」で提供するコラボビール

カギヤブルワリーが提供するコラボレーションビール「Brit Hop（ブリット・ホップ）」は、日常に自然と溶け込む飲み心地を大切にした一杯です。

派手さよりもバランスを重視した味わいは、UKロックやブリティッシュ・ポップの名盤のように、何度でも繰り返し楽しめる“定番トラック”をイメージしています。 本商品は、タワーレコード渋谷店6階「TOWER RECORDS BEER」にて限定提供され、音楽を選ぶ感覚でビールを選ぶという新しい体験を提案します。

カギヤブルワリーのリブランディングと新ステイトメント

カギヤブルワリーは「クラフトビールをより自由で身近な存在として感じてもらいたい」という創業の想いを広く伝えるべくリブランディングを実施しました。 新たに掲げるステイトメントは、以下の通りです。

===

「Well, Let’s get drunk」 ～まあ、酔っ払いましょ～

難しく考える必要なんてどこにもない。

知識も、正解も、肩書きもいらない。

はじめましても、仲良しも。

年齢も、文化も、人種も、言葉も、性別も超えて。

ビールを「カギ」に、今日を自由に謳歌する。

立派な人なんて一人もいない。

そこにいるのはビール片手に、

人生を楽しむ愛すべき人間たち。

====

カギヤブルワリーの構想は、代表の佐藤がロンドンでのミュージシャン時代に出会ったパブ文化に立脚しています。人との距離感ができていたコロナ下に、老若男女が自由に過ごす地域の社交場であるイギリスのパブ文化を体験してもらうべく川崎の住宅街からひっそりと始まった小さな醸造所は、2023年武蔵中原に10BBL(1200L)タンクを６基構える工場を設立し、本格的に稼働し2026年2月現在、3店舗展開するまでに成長しました。

新工場設立3周年を迎えるにあたり、新たなステイトメントのもと、カギヤブルワリーは「分かる人のためのクラフトビール」ではなく、「誰でも気軽に楽しめ一人一人に寄り添ったクラフトビール」として、季節やイベントに応じたビールや、コラボビールを積極的に展開していきます。

リブランディングに合わせたメッセージアイテム展開

カギヤブルワリーは2月20日から新ステイトメントの想いを形にしたグッズ商品をオンライン、直営店舗にて予約販売開始します。

第一弾は、ステイトメント・メッセージを表現した5種類のT-shirtを展開。

デザインには「Well, Let’s get drunk」のメッセージを象徴的に用い、音楽・ビール・日常を軽やかに肯定する世界観を表現しました。 ビールを飲む時間だけでなく、日常生活の中でもブランドの思想に触れてもらうことを目的としています。

カギヤブルワリー「Well, Let’s get drunk.」Tシャツ

このT- shirtを着て直営店に来ていただき、同じメッセージの方がいた場合、

店から両者に１杯ずつ提供し、いっしょに乾杯してもらえるようにします。

飲み物を奢ることを通じて、場の一体感をつくるパブ文化のマナーとしてある**「Buying rounds」を疑似体験していただけるように設計しました。

**主にイギリスやアイルランドのパブで見られる習慣で、グループの中の一人が、全員分の飲み物をまとめて奢る（買う）文化。

1. 順番制 最初は誰かが全員分を買い、次は別の人が、というように順番が回ります。

2. 割り勘ではない その場で細かくお金を割らず、「今回は自分、次はあなた」という信頼で成り立っています。

3. 社交のルール 飲み物そのものよりも、仲間意識や公平さを示す行為として大切にされています。

会社概要

株式会社KEY CORPORATION カギヤブルワリー

・本社工場：神奈川県川崎市中原区上小田中6-27-11

・武蔵小杉店：神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目442-3

・自由が丘店：東京都世田谷区奥沢5丁目42-3 トレインチ自由が丘 B101

事業内容：クラフトビールの製造・販売、飲食事業

URL：https://www.keycorporation.co.jp/