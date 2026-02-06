ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroとCONVERSEとのコラボスニーカーを、シュープラザと公式オンラインショップ「kutsu.com」で今春発売決定！
株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、メンズファッションメディア「RUDOWEB」のスペシャルコラボレーション企画として、ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroさんと、世代を超えて愛されるライフスタイルブランド「CONVERSE」とのコラボスニーカーを今春発売いたします。
日本のロックシーンを代表するロックバンド「MY FIRST STORY」のフロントマンとして活躍するHiroさん。圧倒的な歌唱力、観客を巻き込む熱いライブパフォーマンスでファンを魅了し続けています。今回Hiroさんとコラボするスニーカーのベースとなったのは、CONVERSEを代表するアイコンの一つ「CHEVRON＆STAR」ロゴがサイドにデザインされたコートタイプスニーカーの「NX360」。生地や素材、カラーリングなど様々なアイデアを出しながら打ち合わせを重ね、Hiroさんのこだわりや感性が込められたコラボスニーカーとして誕生します。
はたしてどんなコラボスニーカーとなるのか？現在公開中のRUDOWEBでは、Hiroさんがコラボスニーカーについて語るインタビューも掲載しています。「デザイン性と実用性のバランスを考えながら、誰もが楽しめる１足になれたら。」そんなHiroさんの想いをのせたコラボスニーカーは、2026年３月発売予定です。
RUDOWEB掲載ページ(https://www.rudoweb.jp/7501/)
CONVERSE × Hiroコラボスニーカーの販売方法やスケジュールは、特設サイトで随時発表していきます。ブックマークをして追加情報を楽しみにお待ちください。
CONVERSE × Hiro（MY FIRST STORY）コラボスニーカー特設サイト(https://kutsu.com/category/M_RUDO/)
■コラボスニーカー打ち合わせの様子
■CONVERSE × Hiroコラボスニーカー「NX360 MH」
・2026年３月発売予定
・２モデル展開
・ユニセックス仕様
・サイズ展開：22.5cm～28.0/29.0cm
・\10,780（税込）
＊CONVERSE × Hiroコラボスニーカーに関してのお問い合わせ
シュープラザ・チヨダインフォ
TEL:03-5315-4081
●PROFILE Hiro
1994年１月25日 、東京都出身。日本のロックシーンを代表する、2011年結成のロックバンド・MY FIRST STORYのフロントマン。2012年に１stアルバム『MY FIRST STORY』をリリースして以来、これまで数々の楽曲を発表。日本武道館をはじめとした各地でライブを開催するほか、2023年には東京ドームでのイベントも実現。バンド活動のほか、ソロアーティストとしても活動し、さらに自らが主宰するファッションブランド〈RULE THE FATE〉のクリエイティブディレクターも務めている。
・公式サイト: myfirststory.net
・MFS Instagram: @myfirststoryofficial
・Hiro Instagram: @hiro_mfs_official
・YouTube「森ちゃんねる」: @mori__channel
＜Chiyoda 会社概要＞
■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）
■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階
■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊
■設立：1948年（創業1936年）
■決算期：２月末
■従業員数：1,065名（単体）
■資本金：68億9,321万円
■売上：800億円（単体）
■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社
■店舗数：873店舗（単体）
（2025年２月末現在）
https://www.chiyodagrp.co.jp/
