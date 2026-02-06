ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroとCONVERSEとのコラボスニーカーを、シュープラザと公式オンラインショップ「kutsu.com」で今春発売決定！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、メンズファッションメディア「RUDOWEB」のスペシャルコラボレーション企画として、ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroさんと、世代を超えて愛されるライフスタイルブランド「CONVERSE」とのコラボスニーカーを今春発売いたします。

日本のロックシーンを代表するロックバンド「MY FIRST STORY」のフロントマンとして活躍するHiroさん。圧倒的な歌唱力、観客を巻き込む熱いライブパフォーマンスでファンを魅了し続けています。今回Hiroさんとコラボするスニーカーのベースとなったのは、CONVERSEを代表するアイコンの一つ「CHEVRON＆STAR」ロゴがサイドにデザインされたコートタイプスニーカーの「NX360」。生地や素材、カラーリングなど様々なアイデアを出しながら打ち合わせを重ね、Hiroさんのこだわりや感性が込められたコラボスニーカーとして誕生します。

はたしてどんなコラボスニーカーとなるのか？現在公開中のRUDOWEBでは、Hiroさんがコラボスニーカーについて語るインタビューも掲載しています。「デザイン性と実用性のバランスを考えながら、誰もが楽しめる１足になれたら。」そんなHiroさんの想いをのせたコラボスニーカーは、2026年３月発売予定です。

RUDOWEB掲載ページ(https://www.rudoweb.jp/7501/)

CONVERSE × Hiroコラボスニーカーの販売方法やスケジュールは、特設サイトで随時発表していきます。ブックマークをして追加情報を楽しみにお待ちください。

CONVERSE × Hiro（MY FIRST STORY）コラボスニーカー特設サイト(https://kutsu.com/category/M_RUDO/)

■コラボスニーカー打ち合わせの様子■CONVERSE × Hiroコラボスニーカー「NX360 MH」

・2026年３月発売予定

・２モデル展開

・ユニセックス仕様

・サイズ展開：22.5cm～28.0/29.0cm

・\10,780（税込）

●PROFILE Hiro

1994年１月25日 、東京都出身。日本のロックシーンを代表する、2011年結成のロックバンド・MY FIRST STORYのフロントマン。2012年に１stアルバム『MY FIRST STORY』をリリースして以来、これまで数々の楽曲を発表。日本武道館をはじめとした各地でライブを開催するほか、2023年には東京ドームでのイベントも実現。バンド活動のほか、ソロアーティストとしても活動し、さらに自らが主宰するファッションブランド〈RULE THE FATE〉のクリエイティブディレクターも務めている。

・公式サイト: myfirststory.net

・MFS Instagram: @myfirststoryofficial

・Hiro Instagram: @hiro_mfs_official

・YouTube「森ちゃんねる」: @mori__channel

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

