【PetsTokyo 長原店】SNS投稿でおやつプレゼントキャンペーンを開催
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo長原店」は、SNS投稿でおやつプレゼントをいたします。
SNS投稿でおやつプレゼントキャンペーン画像１
■ 長原店だけ！2月だけの期間限定キャンペーン
Pets Tokyo長原店では2月1日～2月28日まで、日頃のご愛顧に感謝を込めて、おやつ掴み取りキャンペーンを開催いたします。この機会に、ぜひ長原店へお越しいただき、ペットと一緒に特別な時間をお楽しみください。
■ プレゼント条件
Instagramに投稿で、Pets Toyo オリジナルおやつをプレゼント
■ キャンペーン詳細はこちら
https://www.instagram.com/p/DURv6RFk5y8/?img_index=1
※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。
■ 実施期間
2026年2月1日(日)～2月28日(土)
※無くなり次第終了とさせていただきます。
Pets Tokyo 長原店情報
店名：Pets Tokyo 長原店
住所： 〒145-0064大田区上池台1-10-1マーキュリー上池台1F
アクセス：長原駅から徒歩1分
営業時間： 10:00～19:00
Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_nagahara/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/kFxQFsUQTDtb46bm8
公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/nagahara/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地