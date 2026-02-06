【松のや】バラエティ豊富に再登場　「ささみかつ」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2026年2月11日（水）午後3時より、「ささみかつ」を発売いたします。

■とんかつ専門店ならではの、サクサク衣としっとり柔らか食感のささみかつ。

特製のタルタルソースや鬼おろしポン酢など選べる定食に加え、ふわふわ玉子で綴じた親子丼も展開。

“高タンパク質・低脂肪”の鶏ささみ肉をふっくら仕上げた大人気メニュー、しっとりやわらか「ささみかつ」が復活します！松のや特製のタルタルソースと味わう「ささみかつ定食」はもちろん、さっぱり大根おろしがのった「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」、濃厚な味わいがたまらない味噌ダレのかかった「味噌ささみかつ定食」の他、自慢のロースかつとの盛合せ定食も販売します。ささみかつを特製和風だしと、玉子で綴じた「親子ささみかつ丼」は、優しい出汁がじんわり染み込んだご飯と、ささみかつとの相性が抜群です。バラエティ豊富なささみかつシリーズを、ぜひご賞味ください。

商 品 名 ささみかつ定食 790円

たっぷりささみかつ定食 990円

鬼おろしポン酢ささみかつ定食 890円

味噌ささみかつ定食 890円

ロースかつ＆ささみかかつ1本定食 980円

ロースかつ＆ささみかかつ2本定食 1,130円

親子ささみかつ丼 790円

得朝ささみかつ定食（選べる小鉢付） 630円

得朝ささみかつ定食（小鉢なし） 590円

得朝ささみかつ＆コロッケ定食（選べる小鉢付） 570円

得朝ささみかつ＆コロッケ定食（小鉢なし） 530円

単品ささみかつ 290円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要です。

※株主優待券は、「ささみかつ定食」「たっぷりささみかつ定食」「鬼おろしポン酢ささみかつ

定食」「味噌ささみかつ定食」「親子ささみかつ丼」「得朝ささみかつ定食」「得朝ささみか

つ＆コロッケ定食」にご使用いただけます。

※得朝メニューは、午前11時までの時間限定商品です。店舗によって、販売開始時刻が異なりま

す。

※一部店舗においては、販売価格が異なります。

発 売 日 2026年2月11日（水）午後3時～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※販売の有無に関しまして、店舗に直接お問い合わせください。

