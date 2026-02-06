アンパンマンとなかまたちのデザインのTシャツやチュニックが続々登場！初夏らしい爽やかなシャツやカーディガンなどこれからの季節に便利な羽織物も！

写真拡大 (全11枚)

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、子どもたちに人気のテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」より、『アップリケヘッドフォン半袖Tシャツ』(5,390円 税込)や、『アンパンマンあかちゃんまん襟付きフリルトップス』(5,720円 税込)などを始めとしたアーリーサマーコレクションの新作を2026年2月6日(金)より順次販売開始いたします。




また、商品の発売にあわせて、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ内アンパンマンキッズコレクションオンラインショップ」( https://p-bandai.jp/anpanman-kids/ )にて対象商品を13,000円(税込)以上お買い上げのお客様に「オリジナルおかたづけBOX」をプレゼントするキャンペーンを開始いたします。


※キャンペーンの対象商品は店頭およびプレミアムバンダイをご確認ください。




※商品販売ページ：https://p-bandai.jp/anpanman-kids/




■商品特長


アンパンマンアップリケボタン半袖シャツ


アンパンマンのアップリケボタンが可愛い半袖シャツ。


一番上のボタンにはアンパンマンのアップリケがついており、面ファスナーでとめられる仕様です。


フロントにはジャムおじさんやバタコさんたちがパトロールしているアンパンマンを見上げているデザインがプリントされています。




アップリケヘッドフォン半袖Tシャツ


ヘッドフォンのフェイクデザインがおしゃれな半袖Tシャツ。


ヘッドフォン部分はアップリケ刺繍、コード部分は立体感のある発泡プリントで表現し、遊び心のあるデザインに仕上げました。ボーダー柄のポケットには別布を使用し、細部までこだわった一枚です。






パレード柄7分丈レギンス


裾のプリントが可愛い7分丈レギンス。


フロントにはアンパンマンたちがにぎやかにパレードをしている柄、バックにはだだんだんがプリントされています。後ろポケットのストライプ生地もポイントです。膝が隠れる7分丈なので動き回るお子様にも安心して着用いただけます。






ハートポケット半袖カーディガン


ポケットの刺繍が可愛い半袖カーディガン。


ハート型のポケットにはアンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃん・コキンちゃんの横顔が刺繍されています。ボタンはお花型で、ボタン裏にはドット柄のテープを施しており、細部にもこだわった一枚です。




アンパンマンあかちゃんまん襟付きフリルトップス


裾のフリルが可愛い襟付きトップス。


涼しげな素材にアンパンマンとあかちゃんまんのお座りポーズがプリントされています。


裾のフリルやパフスリーブ、ドット柄の丸襟など可愛い要素がぎゅっと詰まった一枚です。






ひょっこりアップリケワンピース


胸元のひょっこりアップリケが可愛い襟付きワンピース。


アンパンマン・ドキンちゃん・コキンちゃん・あかちゃんまん・メロンパンナちゃんがお花に囲まれたデザインの総柄がプリントされています。左胸にはドキンちゃんとコキンちゃんのアップリケ、裾にはアンパンマンのお顔とロゴが刺繍されています。




■キャンペーン


2026年2月6日(金)～2026年3月1日(日)の期間中、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて13,000円(税込)以上お買い上げのお客様には、「オリジナルおかたづけBOX」をプレゼント！




※店頭でのキャンペーン詳細はこちら


https://anpanman-kc.jp/news/2026020602/




※バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でのキャンペーン詳細はこちら


https://anpanman-kc.jp/news/2026020603/




■商品概要


・商品名　　：アンパンマンアップリケボタン半袖シャツ


・価格　　　：6,490円(税込)


・カラー　　：サックスブルー


・サイズ展開：90、100、110、120cm


・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000245390/




・商品名　　：アップリケヘッドフォン半袖Tシャツ


・価格　　　：5,390円(税込)


・カラー　　：オフ白／ライム


・サイズ展開：80、90、100、110、120cm


・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000245609/




・商品名　　：パレード柄7分丈レギンス


・価格　　　：4,950円(税込)


・カラー　　：ブラック／ネイビー


・サイズ展開：80、90、100、110、120cm


・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000245413/




・商品名　　：ハートポケット半袖カーディガン


・価格　　　：6,050円(税込)


・カラー　　：オフ白／ネイビー


・サイズ展開：90、100、110、120cm


・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000245264/




・商品名　　：アンパンマンあかちゃんまん襟付きフリルトップス


・価格　　　：5,720円(税込)


・カラー　　：クリーム／サックスブルー


・サイズ展開：80、90、100、110、120cm


・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000245265/




・商品名　　：ひょっこりアップリケワンピース


・価格　　　：9,130円(税込)


・カラー　　：ピンク／サックスブルー


・サイズ展開：80、90、100、110、120cm


・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000245267/



・販売期間　：2026年2月6日(金)～順次販売開始


・発売元　　：株式会社バンダイ


※素材は商品ページをご確認ください。




商品一覧ページ


https://p-bandai.jp/anpanman-kids/list-pa20-n0/　




(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV




※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。


※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。


※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。


※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。


※写真の色味は実際の商品とは多少異なる場合があります。


※通販サイトでの手数料、送料に関しては通販サイトのページをご確認ください。


※キャンペーン応募に際しての応募方法と注意事項の詳細に関しましてはキャンペーンページをご確認ください。




■「それいけ！アンパンマン」について


やなせたかし氏の原作による児童向けTVアニメです。


原作は、1973年に月刊絵本「キンダーおはなしえほん」に「あんぱんまん」として発表されました。1988年に日本テレビ系にてTVアニメ「それいけ！アンパンマン」として放送が開始され、2018年にはアニメ放映30周年を迎えました。また2009年には、登場キャラクター数世界一でギネス認定を受け、現在も記録を更新中です。


主人公であるアンパンマンと、たくさんの楽しいなかまたちが繰り広げるゆかいなストーリーは、親子で楽しめる作品として長年愛され続けています。



■「アンパンマンキッズコレクション」について


「ANPANMAN KIDS COLLECTION／アンパンマンキッズコレクション」は【着ているだけで笑顔になる】をコンセプトに、“アンパンマンといつでも一緒にいたい”という子ども達の夢をかなえるコレクションです。現在、日本全国の百貨店・ショッピングモールで12店舗を展開しています。


衣料はベビーサイズ、キッズサイズ(ボーイズ・ガールズ)、お子様とのお揃いのコーディネートが楽しめる大人サイズを展開しています。また、バッグ類や帽子、靴などの雑貨類も取り揃え、トータルコーディネートが楽しめるブランドとなっています。


アンパンマンキッズコレクション公式サイト https://anpanman-kc.jp/