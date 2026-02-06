【3/7(土)10時】不動産市況の最前線を読む!!クローズドセミナーだから本音で語る。～マーケットの“目利き”が読む、勝ち筋～（無料オンラインセミナー）

株式会社大京穴吹不動産

株式会社大京穴吹不動産（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月7日（土）にオンラインにて『プロから学ぶ不動産セミナー 2026 不動産市況の最前線を読む!!クローズドセミナーだから本音で語る。～マーケットの“目利き”が読む、勝ち筋～』を株式会社LIFULLと共同開催いたします。ゲストに株式会社不動産経済研究所の松田忠司氏、マンションアナリストののらえもん氏と元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋氏を迎え、「マクロデータに基づく市況分析」や「ここだけの話！次なる狙い目エリアはここだ！」をテーマに語っていただきます。オンライン開催で参加費無料、事前予約制です。

詳細を見る :https://www.daikyo-anabuki.co.jp/sp-contents/seminar/260307/?argument=jHMKTWvJ&dmai=a697c4d3f6a21a

「客観的で幅広い情報提供」をテーマに掲げ、不動産市況を専門家の視点から解説！

大京穴吹不動産は、マンション、一戸建て、土地はもちろんのこと、ビルや商業施設などの不動産売買、賃貸に関わる”総合不動産事業”を展開しています。不動産バブルではないか？と騒がれている昨今、不動産業界の実態を専門家の視点から届けることで、不動産の売却、購入や投資を検討している方により適した選択肢をご提供できるように、定期的なオンラインセミナーを開催しています。

【3月7日オンラインセミナー概要】

■主催：株式会社大京穴吹不動産

■日時：2026年3月7日（土） 10:00AM～11:30AM （完全予約制）

◇セミナー終了後、不動産売買に関する無料個別相談を承ります。

■参加方法：Zoomによるオンラインセミナー

◇ご予約いただいた方に、セミナー参加URLを送らせていただきます。

◇Zoomを利用するためのデバイスやインターネット環境は、お客さまがご用意ください。通信などに伴うインターネット利用料などはお客さま負担となります。

■定員：500名（先着順、完全予約制）

■参加費：無料

【ゲスト講師のご紹介】

株式会社不動産経済研究所取締役調査部長／上席主任研究員 松田 忠司氏

2004年に株式会社不動産経済研究所に入社後、一貫して首都圏や全国の分譲マンション市場の調査業務に携わる。毎年春には調査部として「全国マンション市場動向」を刊行、2020年にはオンラインマンションデータベース『BRaiN』の販売を開始している。

マンションアナリストブロガー／著者のらえもん氏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

2011年よりブログでマンション市場の動向を分析・発信。著書『絶対に満足するマンション購入術』などを通じ、生活者目線とデータ分析を融合した情報提供を続ける。

元フジテレビアナウンサー 西岡 孝洋氏

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

不動産・金融リテラシー講師

アナウンサーとして培った確かな表現力と、宅建士・FP資格に裏打ちされた専門知識を生かし、独立後は不動産・金融分野で、講演・執筆・メディア出演など幅広く活動している。

【セミナー内容】

第1部（約30分）

講師：株式会社不動産経済研究所 取締役調査部長／上席主任研究員 松田 忠司氏

マクロデータに基づく市況分析 ―2026年はこうなる！不動産市況の振り返りと今後の予想

◆データで振り返る、2025年度の市況

◆2026年度のマンション市況に変化はあるのか？

◆首都圏平均「1億円」が視野に入る、不動産市場の今後の展望

ここだけの話！次なる狙い目エリアはここだ！

―市況の変化を冷静に読み解き、確かな未来を描くためのエリア戦略

第2部（約30分）講師：マンションアナリスト のらえもん氏 × 元フジテレビアナウンサー 西岡 孝洋氏

◆今、人気を博すマンションインフルエンサーによる、1日限りの夢の対談

◆のらえもん氏「市場分析力」と、西岡孝洋氏「伝達力」の融合

◆不確実な時代を乗りこなすための、揺るがない「判断基準」

◇不動産市況によって内容を変更する可能性があります。

大京穴吹不動産から、後悔しない不動産売買のポイントをご紹介！

第3部（約15分）

◆不動産仲介年間取引件数4,500件を超える大京穴吹不動産が、お客さまの最新の売買動向をお伝えします。

♢2025年３月期実績

質疑応答（約15分）

第1部～第3部の講師に質問タイム

【お申し込みについて】

1.セミナー詳細ページ（下記URL）より必要事項を入力しお申し込みください。

（https://www.daikyo-anabuki.co.jp/sp-contents/seminar/260307/?argument=jHMKTWvJ&dmai=a697c4d3f6a21a(https://www.daikyo-anabuki.co.jp/sp-contents/seminar/260307/?argument=jHMKTWvJ&dmai=a697c4d3f6a21a))

2.お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛にセミナー参加URLをお送りします。

3.申し込み期限：2026年3月6日（金）5:00PMまで

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名／株式会社大京穴吹不動産

総合ご案内窓口 本社インフォメーションデスク 0120-988-264

受付時間／10:00AM～6:30PM 年中無休（年末年始を除く）

住所／東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル