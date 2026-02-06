子ども主体の“自由活動×自然×英語”で主体性・創造性を伸ばす学び『AKG Natureverse』2026年5月より開始

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、兵庫県淡路島の大自然の中で、海外スタッフとの英語コミュニケーションや体験活動を通じて、子どもの主体性・創造性、多様性を尊重する心を育む教育プログラム「Awaji Kids Garden（以下AKG）」を2018年より展開してまいりました。

そしてこの度、AKGの学びを“通い続けることで変化を実感できる”設計へと再構築し、未就学児 （2～6歳）を対象とした3カ月の短期集中型プログラム『AKG Natureverse』を5月9日（土）より開始いたします。

▲過去のプログラム実施の様子▲過去のプログラム実施の様子

AKGはこれまで、自然の中での自由活動や世界各国の文化に触れる体験型プログラムを通じ、延べ約7,600名の子どもたちに学びの機会を提供してまいりました。一方で、こども家庭庁が2024年に発表した「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」（※）によると、日本の子どもたちは、自己肯定感や学校への満足度が調査対象国の中では低い傾向にあると指摘されています。社会や価値観が急速に変化する中、知識の習得だけでなく、「自ら考え、選び、行動する力」を育む継続的な学びの重要性が高まっています。

こうした背景を受け、AKGでは単発型の体験にとどまらず、自然と多文化環境に一定期間通い続けることで、子ども一人ひとりが自分らしさを育み、主体性を養う短期集中型プログラム「AKG Natureverse」を新たに設計。本プログラムでは、「自由活動」「自然」「英語」を軸に、自然の中での自由活動や世界各国の文化、英語でのコミュニケーションを通じて、楽しみながら課題に向き合い、主体的に行動する力の育成を目指します。

また、本プログラムの開始に先立ち、説明会を兼ねた１日体験会を3月14日（土）に開催。自然の中での自由活動や多文化料理の調理など、初めてAKGに参加される方も気軽にご参加いただける内容です。

パソナグループは本プログラムを通して、次世代を担う子どもたちが自然と共生しながら、豊かな未来社会を切り開く人材として成長することを支援してまいります。

（※）こども家庭庁「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」（2024年）https://x.gd/1r1KW

■新プログラム『AKG Natureverse』 概要

開始日：

2026年5月9日（土）

内容：

淡路島の豊かな自然環境と海外スタッフによる多文化が共生するフィールドで実施する、子ども主体の短期集中型教育プログラム。AKG独自の教育方針のもと、自然体験や多文化コミュニケーションを通じて、「自分の力で未来を切り開く力（主体性・創造性・多様性）」の育成を支援

対象：

2歳～6歳

開催場所：

AKGfarm (兵庫県淡路市野島常盤1513-5）

実施形態：

子どもたちの発達向上を支援する3カ月のプログラムを設計。期間中は定期的に通い続けることで、学びと変化の実感につながる設計。また、1日単発で参加できるイベントも実施予定

料金プラン：

120,000円（税込）／プログラム

※他プランを含めた詳細はHPご確認ください

定員：

16名

HP：

https://www.awajikidsgarden.com/akgnatureverse-experience

備考：

上記内容は現時点のものであり、変更となる場合があります

■体験イベント「AKG Natureverse 1日体験会」 概要

日時：

3月14日（土）10：00～15：00

場所：

AKGfarm (兵庫県淡路市野島常盤1513-5）

内容：

自然の中での自由活動や多文化料理の調理など、初めてAKGに参加される方も気軽にご参加いただけるコンテンツに併せ、保護者の方に向けて、新プログラム『AKG Natureverse』説明会を実施

料金：

8,000円（税込）／保護者参観費込み

定員：

25名 ※お子様だけでの参加は不可。保護者の参加が必須となります。

申込方法：

公式HPよりお申し込みください https://www.awajikidsgarden.com/akgnatureverse-experience

お問合せ：

Awaji Kids Garden（株式会社パソナグループ運営）

TEL 080-3679-4016 E-mail awajikidsgarden@pasonagroup.co.jp