サッポロビールとミズノ協働開発「SUPER STAR」発売記念 2月25日(水)、26日(木)の2日間大阪で体験型サンプリングイベント開催
※画像はイメージであり、実際の内容と異なる場合がございます。
サッポロホールディングス株式会社のグループ企業であるサッポロビール株式会社はミズノ株式会社との協働開発による新カテゴリー“スポーツノンアル”「サッポロ SUPER STAR（スーパースター）」(注1)の2月25日(水)近畿エリアでの発売開始を記念し、KITTE大阪にてサンプリングイベント「"2250歩"歩いたで！ごほうびノンアルSTAND ～サクッと動いて、SUPER STAR～」を2月25日（水）・26日（木）の2日間開催します。
本イベントは、「運動後のご褒美」という商品コンセプトを実際に体験していただくイベントです。スマートフォンの万歩計機能などで歩数を確認し、2250歩以上歩いていれば「SUPER STAR」をプレゼント。歩数が足りない場合は、3分間の「SUPER STARながら運動」(注2)にチャレンジすることで「SUPER STAR」を体験いただけます。
当社は、本イベントを通じて、運動後のご褒美という新しい飲用シーンの魅力をより多くのお客様にお伝えしてまいります。
(注1) SUPER STAR発売リリース ttps://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018178/(https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018178/)
(注2) SUPER STARの購入から飲用までの一連の動きをベースに考案した「SUPER STAR」ならではの簡単な運動です。また本商品は、運動終わりの一息ついた後の飲用を想定・推奨しています。
■イベント概要
1.イベント名
"2250歩"歩いたで！ごほうびノンアルSTAND ～サクッと動いて、SUPER STAR～
2.開催日時
2026年2月25日(水) 13:00-20:00
2026年2月26日(木) 11:00-20:00
3.開催場所
KITTE大阪 B1F サンクンガーデン（大阪市北区梅田3-2-4）
4.参加費
無料
5.参加方法
当日会場へ直接お越しください。予約は不要です。
SUPER STARブランドサイト :
https://www.sapporobeer.jp/superstar/