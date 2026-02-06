小売・卸売業、飲食業界のDXを推進！ＧＲＯＷＩＴ株式会社が鹿児島市中心部にシステム開発拠点を新設し、鹿児島市と立地協定を締結！

写真拡大

鹿児島市

■ＧＲＯＷＩＴ株式会社との立地協定式


　日　　時　　令和８年２月５日（木）１１時３０分～１１時５０分


　場　　所　　鹿児島市役所応接室


　出 席 者　　 企　　業　…　大西　寛　　 ＧＲＯＷＩＴ株式会社 代表取締役社長


　　　　　　　鹿児島市　…　下鶴　隆央　 市長


　　　　　　　立 会 人　 …　北村　貴志　 鹿児島県 商工労働水産部長




（写真）立地協定式の様子




■ＧＲＯＷＩＴ（グローウィット）株式会社の概要


　ＧＲＯＷＩＴ株式会社は、令和3年に設立されたシステム開発会社であり、主に小売業・飲食業を中心とした企業向けに、業務システムの開発、クラウド導入支援、運用保守サービスを提供しています。株式会社大西 （創業1931年）を母体とするグループ企業 のIT部門として培った業務知識を基盤とし、現場視点でのシステム構築や改善提案を行うことを特徴としています。


　現在は大阪本社、東京営業拠点、佐賀オフィスの3拠点体制で事業を展開しており、業務システムやクラウドソリューションの開発を通じて、顧客企業の業務効率化およびDX推進を支援しています。


　今回の新たな事業所の開設は、優れたIT人材の採用・育成を通じて、増加する受注に対応するために拠点を設けるものです。今後、鹿児島市内におけるICT産業の活性化、県内企業のDX推進及び雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。



■新設する「ＧＲＯＷＩＴ株式会社 鹿児島オフィス」の概要


　(1) 所在地：鹿児島市中町7番1号 コアナ天文館 4階


　(2) 事業所面積：105.79平方メートル （32坪）


　(3) 操業開始：令和8年4月（予定）


　(4) 従業員数(計画)：従業員数21人（うち新規雇用者数21人）※5年目


(5) 事業内容：システム開発、業務効率化支援等のITサービス業務


　　 主に小売・飲食業向け業務システムの開発および運用



■関連ＵＲＬ


https://www.growit.jp/



鹿児島市は、製造業、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業などで進出する企業を全力で支援します！！



【お問合せ先】


鹿児島市産業創出課企業立地係


〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1


TEL：099-216-1314


FAX：099-216-1303


E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jp


ホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html