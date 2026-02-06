『The First Descendant』新継承者「ダイア」を実装するシーズン3エピソード3アップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるNEXON Games Co., Ltd.（本社：韓国ソウル特別市、代表取締役社長：パク・ヨンヒョン）が開発する基本無料のTPSルートシューター『The First Descendant』において、新継承者「ダイア」の実装を含む、シーズン3エピソード3アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、シーズン3エピソード3のメインストーリーを追加するとともに、新継承者「ダイア」をプレイアブルキャラクターとして実装しました。本作では初となる、槍武器を使用し、氷属性の多彩なスキル技で敵を圧倒します。また、新たなボス「サルコファージ」が登場する新コンテンツや、成長に役立つ様々なアイテムがもらえる各種イベントを開催。その他、新規アルティメット武器の追加、継承者のバランス調整などを行うアップデートなども実施しました。

２月３日に配信された開発者ライブでは、本アップデートに関する内容および今後のロードマップについて紹介しています。あわせてご覧ください。

開発者ライブ配信：

https://www.youtube.com/watch?v=mu88MIi6p8o(https://www.youtube.com/watch?v=mu88MIi6p8o)

本アップデートに関する概要については、下記をご覧ください。

▼アップデート情報▼

■シーズン3 エピソード3：浮上した真実

長い眠りから目覚めた「ダイア」は、アルビオンで起こる様々な出来事を通じて、これまで隠されてきた自身の過去の秘密を解き明かしていきます。

シーズン３エピソード３トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=Ji3ebFTdUyo

■新継承者「ダイア」

新継承者「ダイア」を実装しました。ダイアは、本作では初となる槍武器を使用し、氷属性のスキルを駆使して戦います。広範囲の敵を一ヶ所に引き寄せ、強力な範囲ダメージで敵を一掃するコンボ技や、自身の防御力やクリティカルダメージを上昇させるバフ効果スキルなどをあわせ持ちます。ダイアのスキルおよびイクシードモジュールについては下記をご覧ください。

ダイアキャラクタートレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=2LCUGNFhwyU

［ダイアのスキル］

●グレイシャルダッシュ

範囲ダメージを与える「グレイシャルダッシュ」、敵を押しながら前進する「グレイシャルブレイク」の2つのモードを使用可能です。

●グレイシャルブレイク

ダイアの防御力とクリティカルダメージ倍率を増加させるバフスキルです。さらに、「グレイシャルダッシュ」のブレイクスルー速度も増加させます。

●氷壁

敵を引き寄せながら、ゆっくりと流れる雪崩を起こします。雪崩中に「グレイシャルダッシュ」で敵を攻撃すると、追加ダメージを与えることができます。

●雪崩

前方に槍を放ち、その軌道上にいる敵にダメージを与えます。敵が近くにいる場合、槍はゆっくりと進み、通過する際により多くのダメージを与えます。

［イクシードモジュール］

●花開く歓喜

‐「グレイシャルクラッシュ」が「雪花激突」に変化します。敵を引き寄せるとともに、「雪花」効果を付与し、効果終了時に即爆発します。

‐「フロストストーム」が「霜の霧」に変化します。「フローズンスパイア」を放ち、着弾地点に「霜咲」を生成します。チャージ時間に応じて、スキル威力と範囲が増加します。

●氷烙印

スキル攻撃をした際、一定確率で「氷烙印」スタックが付与され、与ダメージが増加します。さらにスキルを使用してスタックを付与し、連続ダメージを与えることができます。

■新コンテンツ「見つかった海底基地」

「見つかった海底基地」は、アクシオンの海岸で発見されたバルガス基地を舞台にした、新ダンジョンコンテンツです。新たな敵やボス「サルコファージ」が登場する侵入作戦や、攻撃回避を成功した際に恩恵をもたらす、エリートモンスター効果を追加しました。

ボス「サルコファージ」

■新アルティメット武器

●E-バスター

継承者「イネス」に適した武器です。電気スキルパワーを増加させ、単体のターゲットに強力なダメージを与えるユニークな特徴を持ちます。

●台風の目

「台風モード」と「嵐モード」に切り替え可能なビームライフルです。台風モードでは、8体の敵を自動でターゲティングし、同時攻撃を行います。嵐モードでは、単体の敵に強力なダメージを与えます。

■継承者のバランス調整

●グライ

銃器とスキルの両方を使用する継承者として強化され、「バーサーク」のコンセプトを取り入れ、重要な局面で爆発的なダメージを与えられるキャラクターに生まれ変わりました。

●カイル

同期値およびシールド量に比例したダメージ量が増加しました。また、「超伝導爆撃 MARK 2」の爆撃速度が向上し、より素早い攻撃が可能となりました。

■アルティメット武器のバランス調整

●クレアボヤンス

敵を攻撃すると5つの氷の槍を作り出し、単体のターゲットに対して強力なダメージを与える氷結武器に再設計しました。

●ハンマーとアンビル

アンビルモードで空中に発射すると、ホーミング弾で近くの敵を攻撃する武器に変形し、多数の敵に攻撃を与えられるようになりました。

■開催イベント

本日より、キャラクターの成長に役立つ報酬がもらえるログインイベントを開催します。期間中ログインするだけで、「アルティメット武器選択箱III」や「ダイアの赤い騎手箱」などのアイテムを受け取ることができます。また、プレイ時間に応じて研究時間が短縮される研究加速イベントや、週末限定の特典、新規・復帰プレイヤー向けに継承者「イネス」などが獲得できる特別報酬イベントなども開催します。

■その他アップデート

・２月６日より、コンパニオンアプリに研究の開始・受け取り機能が追加されます。

・ゲーム内検索で希望のオプションやティアを選択できる機能や、モジュールのティアを色で表示できる機能を追加しました。

・トリガーモジュール3種と、アルティメットモジュール3種を新たに追加しました。

・ダイアの新スキンを3種追加しました。

・Xbox Game Passで『The First Descendant』のプレミアムDLCが利用可能となりました。本DLCを利用いただくと、バックアタッチメントや武器スキン、メイクアップ、Xbox Game Pass限定のペイントなどの報酬を受け取ることができます。

・Xbox Play Anywhere機能を追加しました。同一のMicrosoftアカウントで一度ゲームを購入すれば、XboxコンソールとPCの両方でシームレスにプレイすることが可能となります。

各アップデート内容の詳細を含む、『The First Descendant』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどをご確認ください。

●公式サイト ：https://tfd.nexon.com/ja/main

●X ：https://x.com/firstdescendant

●Discord ：https://discord.com/invite/thefirstdescendant

●YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCRjkGad-W6aGpLcZ0AKealg

■『The First Descendant』について

2024年7月にサービスを開始した『The First Descendant』は、Unreal Engine 5を用いて開発された、ハイクオリティーなグラフィックを特徴とする、次世代TPS協力型アクションRPGです。本作ではプレイヤーは「継承者」となり、100年以上前に次元を超えて凶悪な巨神と破壊をもたらした、エイリアンの侵略者「バルガス」に立ち向かい、アルビオンやイングリス大陸を守るため、そして人類の存続をかけて戦います。プレイヤーは様々なミッションやレイドコンテンツを通じてキャラクターを強化し、壮大なストーリーを体験しながら、「継承者」の秘密を知ることになります。チームワークと戦術が鍵となる、4プレイヤーでのボスバトルでは、プレイヤー同士の協力が不可欠です。また、無数のミッションやボス戦を通じて手に入る新たな装備や素材、アイテムによって、プレイヤーキャラクターを育成することができます。

●Steam ：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

●PlayStation ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005318

（PS5 / PS5 Pro）

●Xbox Series X|S ：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/the-first-descendant/9P8FBXKMCLWC

■権利表記： (C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。