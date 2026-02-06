【2/6より】【京都府】最大500万円(補助率2/3)「中小企業賃上げ実現緊急支援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
「京都府中小企業賃上げ実現緊急支援事業費補助金」が公募しています！
申請期間：令和8年2月4日（水）～令和8年3月16日（月）
補助対象期間：交付決定日～令和8年11月13日（金）
※事前着手届を提出し、認められた場合は令和8年2月1日から可能
交付決定時期：令和8年4月下旬予定
生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大500万円(補助率2/3)を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
---------------------------
申請資格
１.京都府内に事業所を有する中小企業者等
２.京都府の「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行う者
３.令和8年2月1日から同年8月31日の間に下記の賃上げを行う者
------------
対象事業
持続的な賃上げの実現に向けた経営改革・経営改善に資する取組
（高収益ビジネスモデルへの転換や価格転嫁に向けたコンサルティング、機器・設備の導入等）
------------
賃上げ要件
１.重点支援業種：事業場内最低賃金について、令和８年１月と比較して、4.3％以上の引き上げを実施するもの
２.１.以外の業種（農林漁業等除く）：補助対象事業所内の給与支給総額について、令和８年１月と比較し、3.4％を上回る引き上げを実施するもの
------------
対象経費
１.新商品・新サービス開発費、２.ブランディング経費、３.専門家経費、４.旅費、５.資材等費、６.財産購入費等・備品購入費等、７.外注・委託費、８.その他直接経費
------------
補助額
上限５００万円
下限１０万円
------------
補助率
１.重点支援業種
中小企業：2/3
小規模企業者：3/4
２.１.以外の業種（農林漁業等除く）
中小企業：1/2
小規模企業者：2/3
---------------------------
