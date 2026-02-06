マッチングアプリ「with」「Omiai」を運営統括するエニトグループ　大阪府警察と「ぼったくり被害」対策で連携

株式会社エニトグループ

マッチングアプリ「with」「Omiai」を運営統括する株式会社エニトグループ（代表取締役グループCEO：野辺一也）は、このたび、大阪府警察と連携し、当該地域に在住する「with」「Omiai」ユーザーを対象に、マッチングアプリを悪用した「ぼったくり被害」防止に向けた啓発活動を実施しました。

都道府県警察が当社と連携し、「ぼったくり被害」対策に関する啓発活動を行うのは、警視庁に続き、全国で2例目となります。

「ぼったくり被害」とは、客引きによる勧誘のほか、マッチングアプリやSNSなどを通じて知り合った相手からの誘いにより、事前に店名や場所が明かされないまま案内された飲食店において、想定外の高額な料金を請求されるトラブルや不当な取立てによる被害です。

大阪府警察によれば、近年、こうした手口による被害金額は増加傾向にあり、公式ホームページを通じた注意喚起を行うなど、被害防止に向けた取り組みを強化しています。

エニトグループが2025年6月に初めて警視庁と連携し、注意喚起メッセージを配信して以降、当該メッセージを引用したユーザーからの違反報告が増加するなど、利用者の自衛意識の高まりが確認されており、「ぼったくり被害」の未然防止に寄与しています。あわせて当社では、投稿監視を一層強化し、悪質ユーザーの早期検知に取り組むことで、被害件数の減少につなげています。こうした成果と背景を踏まえ、2025年10月には警視庁と2回目の連携を実施し、警視庁から共有を受けた被害が発生しやすい地域情報を反映するなど、「ぼったくり被害」に関する最新情報を盛り込んだ注意喚起を行っています。

今回、大阪府警察と連携することで、繁華街で発生しやすく、移動を伴うケースも多い「ぼったくり被害」に対し、利用者への注意喚起を強化し、被害の未然防止を図ります。

■大阪府警察保安課からの注意喚起

大阪府下では、飲食店の従業員等が一般人を装い、マッチングアプリを介して知り合った異性を飲食店へ誘導し、飲食代として高額な請求をするといったぼったくり被害が増加しています。レンタルスペース（１回限りの使用）で飲食させるなどの手口も発生しておりますので、知り合った異性の言動等に違和感を覚えた際には、ぼったくり被害を疑ってください。

■エニトグループ トラスト＆セーフティー室長 安信 竜馬のコメント

「エニトグループは、マッチングアプリを安心・安全にご利用いただくため、不正行為や犯罪行為の未然防止を重要な取り組みと位置づけています。

今回、大阪府警察と連携し、地域のユーザーの皆さまに対して注意喚起を実施できたことは、『ぼったくり被害』の未然防止に向けた重要な取り組みであると考えています。

今後も、警察や関係機関との連携を通じて、安心して利用できるサービス環境の整備に努めてまいります。」

エニトグループでは、会社設立時より、マッチングアプリの安心・安全な利用環境づくりにおいて中心的な役割を担う「トラスト＆セーフティー室」を設置し、グループ横断での不正ユーザー監視システムと、有人による目視監視を組み合わせた24時間365日体制のサービス監視を行っています。また、関係省庁や警察機関などと定期的に情報交換を行い、連携を強化しています。

具体的には、厳格な監視体制のもと、悪質なユーザーを早期に検知し、強制退会などの措置を講じるほか、悪質ユーザーとマッチングしていたユーザーに対して個別に注意喚起を実施しています。さらに、デート前のアプリ上でのメッセージにおいて、SNS連絡先交換の依頼があった場合には、送信者・受信者双方に警告を表示するなど、トラブル防止策を強化しています。

また、マッチングアプリ「with」では、独自基準で選定した安全なお店の中から、安心してお相手をデートに誘える機能「ご予約サポート」を提供しています（現時点では関東圏で提供）。加えて、2025年4月には、法令遵守・消費者保護・学術分野の専門家とともに、マッチングアプリを取り巻く社会課題の解決に向けて協議する「アドバイザリーボード」を発足し、安心・安全への取り組みを積極的に推進しています。

エニトグループは、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

参考資料

【大阪府警察と連携した注意喚起画面（「Omiai」の画面例）】

【マッチングアプリ市場について】

既婚者が配偶者と出会った場所・機会としてマッチングアプリが最も多い25.1％を占めたという調査結果をこども家庭庁が公表※1、4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚する時代になるにつれて、社会における重要なマッチングプラットフォームとして認識されています。また、品質や信頼性を評価する第三者認証（IMS認証）※2取得によって、一定の条件を満たしたマッチングアプリのテレビ・ラジオCM放送も可能となるなど、より多くの方が身近に利用する機会が増えており、多様なステークホルダーでの期待が高まっています。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

※2：特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認定機構（IMS）が運営するインターネット型結婚相手紹介サービス業の認証制度。サービス内容や関係法令の順守・情報セキュリティ対策など細かな基準を満たすマッチングアプリにのみ与えられ、テレビ・ラジオCM放映には必須条件となっている。現在国内9社のみが取得。

【エニトグループのトラスト＆セーフティー対策】

警察庁の発表※3では、SNS型投資・ロマンス詐欺は一向に減少せず、被害時の連絡ツールの約90％が特定のSNSであることも明らかとなっています。被疑者はマッチングアプリ等を通じて被害者に接触した後、マッチングアプリ運営事業者による監視が行き届かないSNSへ早期に誘導することで詐欺を働くことが確認されています。

エニトグループでは、マッチングアプリの安心安全な利用環境作りにおいて中心的役割を担う「トラスト＆セーフティー室」が、「with」「Omiai」のサポートセンターと連携しながら、AIなどのテクノロジーを活用して悪質なユーザーを早期に検知し強制退会などの対応を取るほか、専任者が悪質ユーザーの特徴を分析するなど、様々な対策を講じています。また、エニトグループでは、関係省庁などとも定期的に情報交換を行うことで連携を強化しており、2024年10月には悪質ユーザーの検知強化やデート前のSNS連絡先交換への警告などの取り組みも開始いたしました。

※3：警察庁報道資料 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について｜警察庁Webサイト(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html) より

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,000万人超（2024年7月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ社名の由来

エニトグループが最適な出会いを提供するうえで大事にしている「縁（en）」と、”人と人とをつなげる“「糸（ito）」を足し合わせた造語でエニトグループと社名を定めました。エニトグループは、自分らしくいられるパートナーを探している方同士をつなぐ「糸」でありたいと考えています。

■エニトグループ会社概要

社名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英語社名：Enito Group, Inc.

代表者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設立：2012年9月

事業内容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主要株主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

URL： https://enito.co.jp/

【「with」概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できるよう、価値観の合うお相手とマッチングできる機会を創出する「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

■with会社概要

社名：株式会社with

英語社名：with, Inc.

代表者：代表取締役CEO 五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「with」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL： https://with.is/welcome

【「Omiai」概要】

■らしさで出会うマッチングアプリ「Omiai」とは

「Omiai」は、2012年2月に日本でいち早く誕生した、“まじめな出会い”を提供するマッチングアプリの元祖です。

主に30代を中心とした、結婚を見据えた真剣な出会いを求める方々にご利用いただいています。

現在、日本では4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚※1するなかで、Omiaiはその人が大切にしてきた想いや生き方、経験からにじみ出る“らしさ”という本質的な魅力に焦点を当てた、新しい出会いのかたちを提案しています。

今後は、その方の経験によって培われた価値観や気持ちを表現できる「マイベスト」など、“人となり”を出会いの起点とする機能をさらに充実させ、「自分らしく出会える」体験の提供を目指してまいります。

また、皆さまにより安心してマッチングアプリをご利用いただけるよう、Omiaiは一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に理事として参画し、業界全体の健全な発展にも積極的に取り組んでいます。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

■Omiai会社概要

社名：株式会社Omiai

英語社名：Omiai, Inc.

代表者：代表取締役CEO 今井 良樹（いまい よしき）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社ネットマーケティングから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「Omiai」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL：https://fb.omiai-jp.com/