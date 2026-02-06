ＮＣネットワーク、【高付加価値素材 社会実装特集】エントリー企業を募集　2026年3月中旬から製造業向け情報メディア「EMIDAS magazine WEB」で公開

株式会社NCネットワーク

製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」を運営する 株式会社ＮＣネットワーク(本社：東京都台東区、代表取締役社長：内原 康雄)は、このたび、【高付加価値素材 社会実装特集】へのエントリー(https://nc-net-pr.net/magazine-vol8/)を募集開始しました。

本特集は2026年3月中旬から製造業向け情報メディア「EMIDAS magazine WEB(https://emidas-magazine.nc-net.com/)」で公開し、エントリー企業の技術・製品情報を広く発信すると共に、新たな顧客開拓の機会を創出します。

モビリティ、エレクトロニクス、半導体・AI産業、インフラ、次世代通信、医療介護など。喫緊の社会問題の解決に向けたテクノロジーに不可欠な新素材・高機能材料が、次々に生み出されています。

本特集では、金属・樹脂からフィルム・高機能膜、セラミックス、ガラス、合成繊維など各分野の新材料・高機能素材を対象とし、それら先端の新材料開発だけでなく、社会実装・普及にフォーカスして、製品開発・部品加工技術・製造装置・治工具・化学薬品類の活用事例をご紹介します。

EMIDAS magazineは、2024年4月より「EMIDAS magazine WEB」をインターネット上に公開し、製造業の課題解決とものづくりにおけるイノベーションを起こす事を目的に、更に広く情報発信を行っております。

またWEB化に伴い、エミダスサービスとのビジネスマッチング機能の連携が強化され、より多くの方の目に触れる事ができ、掲載企業のビジネスマッチングの機会を創出しています。

今後は、社会課題の解決と実装に繋がる開発・技術・製品にフォーカスし、業界の活性化に役立ちたいと思っています。

【媒体概要】

媒体名：EMIDAS magazine WEB(https://emidas-magazine.nc-net.com/)

特集 高付加価値素材 社会実装特集エントリー(https://nc-net-pr.net/magazine-vol8/)

掲載 無料

＜NCネットワーク 概要＞

会社名 ： 株式会社ＮＣネットワーク

所在地 ： 東京都台東区東上野1-14-5 ユーエムビル８階

代表者 ： 代表取締役社長 内原 康雄

資本金 ： 100,000,000円

事業内容： 製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」の運営、及び、試作開発パートナー・調達先検索「エミダスソーシングサービス」の提供、海外展開支援・ビジネスマッチング等

URL ： https://corporate.nc-net.com/