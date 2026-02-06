【TORRAS】スマホ、Apple Watch、AirPodsを“これ1台”で全て完結。最大45W出力・マグネット搭載マルチ充電器「Flash Eye」2月発売

楽創天成株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。



この度、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsを同時に急速充電できるマルチ充電器「Flash Eye（フラッシュアイ）」2026年2月より発売いたします。本製品は公式サイトおよび主要オンラインストア（Amazon・楽天市場）にて順次販売を開始いたします。

「Flash Eye」は、マグネット充電エリアとUSB-Cポートを搭載した、アダプター一体型のマルチ充電器です。「旅行や出張先でコンセントが足りない」「デバイスごとに充電器を持ち歩くのが重い」といったユーザーの悩みを解決するために開発されました。

コンパクトながら最大45Wの高出力を実現しており、Apple Watchとスマートフォンを同時充電した場合でも、充電速度の低下を約1割程度（※1）に抑え、ストレスのないスピーディーな充電環境を提供します。

※1…当社調べ。

●製品特徴

1.省スペースかつ効率的な「2in1」充電

デスク周りや旅先での充電の悩みをこれ一つで解決するマルチ充電器です。マグネット式の充電ポートに加え、USB-Cポート、充電アダプターも本体と一体化しているため、スマートフォンやiPad、Apple Watchなど、複数デバイスをまとめて快適に充電できます。持ち歩きに便利なコンパクトサイズで、旅先に持っていけば、コンセントが少ないホテルに泊まったときにも便利です。

2.最大45Wの高出力で

ストレスフリーな充電を実現

コンパクトサイズながら最大45Wの高出力を実現しました。複数のデバイスを接続しても、パワー不足になりにくく、充電速度の低下を約1割程度（※2）に抑え、速度低下はわずか10％程度に抑えられるため、短時間での充電が必要な朝や、移動の合間にも活躍します。

※2…iPhone 17/17 Pro/17Pro Maxの場合、約20分で最大50%、約40分で80％まで充電が可能です。

3.独自技術よる安全な充電管理

TORRAS独自の温度制御技術を搭載。充電中に発生する熱をインテリジェントに検知・放熱させることで、デバイスへの負荷を軽減します。高出力充電でありながら、過熱を防ぎ、長時間でも安定したパフォーマンスを維持します。

4.強力マグネットで置くだけピタッと吸着

好きな角度で充電可能

縦置き・横置き問わず、さまざまな角度で安定してデバイスを設置できる強力マグネットを搭載。Apple Watchにも対応しており、置くだけで簡単に充電が可能です。

●製品仕様

【当社製品の安全性について】

TORRASの充電器は、国際的な安全・品質基準を満たす各国の認証を取得しております。

※2025年8月1日以降に製造された製品には、3C認証済みであることを示す表記を追加しております。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦