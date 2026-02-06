【愛知大学×DOU】Readingの授業は「読む」だけではない。「話す」力を鍛えるAI講師、次年度より本格導入へ

株式会社DOU

株式会社DOU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石部達也、以下 DOU）は、愛知大学（愛知県名古屋市）の三川 克俊教授（経済学部）が担当する「Advanced Readingの授業（英Economist誌、授業当日に放送されたイギリスBBCニュース等を用いる）」において、授業内の学習データと連動した「AI講師」を試験導入いたしました。約3ヶ月間の検証の結果、「授業でのインプット（読む・聞く）」を「AIとのアウトプット（話す）」に直結させる学習モデルが、学生の語彙定着と発話への自信向上に寄与することを確認しました。これを受け、次年度より同授業の副教材として本格導入を決定いたしました。

■ 背景：9割の大学教員が抱える「インプット偏重」のジレンマ

日本の大学における語学教育、特にReading（読解）やListening（聴解）の授業では、英文記事の読解や聴解といった「インプット」が中心となりがちです。学生が授業で新しい単語や表現を学んでも、それらを実際に使って話す「アウトプット」の機会を、限られた授業時間内で全員に十分に提供することは、多くの教員にとって共通の課題でした。三川教授のクラスでは、この課題を解消し、「Economist誌で得た知識を、実際に英語で話して定着させる」という学習サイクルを実現するため、DOUの「AI講師」を導入しました。

■ 仕組み：AIが学生の「つまずき」と「関心」を記憶し、思考のパートナーへ

本取り組みの核心は、学生が授業中に直面した「個別の学習履歴」をデータ化し、AIの指導に反映させた点にあります。このAI講師は、ChatGPTをベースとした大規模言語モデルに、DOU独自の学習ログデータベース「キャリアパスポート」を統合。これにより、単なるチャットボットではなく、学生一人ひとりの思考プロセスに伴走する「言語化支援者」として機能します。

- 学習履歴のデータ化：学生は授業中、Economist誌の中で「読めなかった単語」「聞き取れなかった箇所」や「特に関心を持ったニュース」をDOUのシステム（キャリアパスポート）に記録します。- パーソナライズされたAIセッション：ChatGPTがキャリアパスポート内に蓄積されたデータを参照し、AI講師へと進化。「あなたが気になった〇〇の記事について話しましょう」「先週つまずいた単語を使って文を作ってみましょう」といった、その学生だけの対話セッションを展開します。

これにより、汎用的な英会話ではなく、授業の延長線上にある「自分事化されたスピーキング練習」が可能となりました。

■ 実証結果：インプットとアウトプットの接続が生んだ「話せる」実感

約3ヶ月間の実証実験に参加した学生へのヒアリングから、Reading授業とAIスピーキングの連携による具体的な効果が確認されました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37448/table/92_1_ee15e79d76a710480a6d3a5614fe742a.jpg?v=202602060121 ]

導入校からのメッセージ

【三川克俊教授（愛知大学 経済学部）からのコメント】

ChatGPTなどを用い、学生が自分で書いたスピーチやエッセイとAIに修正されたものを比較させるなどの課題は以前から課していたのですが、毎回のリーディングの授業と連動させ、ボキャブラリーの補強、AIを使ったスピーキング練習を課すのは困難でした。この度、実証実験に参加させていただき、教員が学生のひとり一人が、AI講師を毎回利用しているか一目瞭然で確認することができ、学生もスピーキング能力が向上したのを実感しております。教室内では周囲の目もあり、英語を話すのを躊躇してしまう学生がほとんどですが、AI講師ならば全く遠慮はいりません。個別の質疑応答に時間を気にせず対応できるので、教員の負担を大幅に軽減できました。

■ 今後の展開：定量的成果の可視化と、新しい語学教育モデルの構築

今回の実証実験では、肯定的な成果とともに、「類義語や語源情報の提示による語彙学習の深化」等の改善要望も得られました。DOUでは、これらのフィードバックをもとにシステムのUX（ユーザー体験）改善を行います。

さらに、AI講師が持つ「スキル定点観測機能」を活用し、次年度の本格導入以降は、語彙力や発話量の変化といった定量的な成果検証も進めてまいります。

今後も、「教室での学び（Input）」と「自宅での実践（Output）」をデータでシームレスに接続し、公的教育機関における新しい語学教育モデルの構築を支援してまいります。

