京阪ホールディングス株式会社」と「京阪電気鉄道株式会社」が実施中のNFTを活用したデジタルスタンプラリー「おでかけ、けいはん」にNFT配布技術提供

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳永 大輔、以下「当社」））は、京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩、以下「京阪ホールディングス」）と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上 欣也、以下「京阪電車」)が実施するNFTを活用したデジタルスタンプラリー「おでかけ、けいはん」にNFT配布技術を提供いたしました。

本取り組みは、京阪ホールディングスと京阪電車が実施した事業共創プログラム『京阪電車 事業共創チャレンジ2025』の募集テーマ「地域の魅力再発見 心に残るおでかけシーンの創出」に当社が応募し採択されました。NFTを活用したデジタルスタンプラリーを用いて移動需要の創出を目的として実施されています。

■詳細

ラリーポイントをめぐってNFTスタンプを取得。取得したNFTスタンプの数に応じてデジタルコインや３D車両をもれなくプレゼント。



【施策名】

～おでかけの証をスマホに“おでかけ、けいはん”NFTスタンプを集めて3D車両をGETしよう！～

【実施期間】

2026年2月1日(日)～3月31日(火)

【ラリーポイント】

2200系・3000系・8000系・700形・鋼索線(あかね・こがね)

全3000系・8000系プレミアムカー車内

枚方市・私市・宇治の各駅

【設置場所】

対象車両／各編成の先頭車両および最後尾車両内(運転室付近) ※700形および鋼索線は1カ所

駅／各駅改札付近(改札外)、

プレミアムカー車内／全席シートバックポケット

【達成賞】

NFTスタンプ

３個デジタルコイン／京阪特急鳩マーク

５個デジタルコイン／プレミアムカーマーク

８個3D車両／8000系

コンプリート(10個)3D車両／3000系

NFTスタンプイメージ

体験版NFTスタンプを配布しています。

京阪ホールディングス、京阪電車のプレスリリースより取得できます。

https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/260123_keihan-holdings.pdf(https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/260123_keihan-holdings.pdf)

NFT スタンプラリープロジェクト ～おでかけの証をスマホに“おでかけ、けいはん” NFT スタンプを集めて 3D 車両を GET しよう！～/ 京阪ホールディングス株式会社、京阪電気鉄道株式会社（2026年1月23日）

