鹿児島市と立地協定を締結

GROWIT株式会社

小売・卸売業や飲食業をメインにITサービスを提供するＧＲＯＷＩＴ（グローウィット）株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：大西 寛）は、2026年2月5日（木）に、鹿児島県鹿児島市との立地協定を締結しましたのでお知らせします。あわせて、2026年4月に、「コアナ天文館」4階（鹿児島市中町7-1）に鹿児島オフィスを開設する予定です。初年度は現地採用で社員5名を雇用し、5年後には従業員数を約20名に拡大する計画です。

左から順に、北村 貴志 商工労働水産部長、 当社代表取締役社長 大西 寛、 下鶴 隆央 市長

当社では、業務システム開発を中心とした事業拡大に伴い、IT人材の確保と育成が重要な経営課題となっています。特に九州地域では案件数の増加により技術者の採用需要が高まっており、鹿児島市には情報系学科を設置する専門学校が複数あるほか、地元就職を希望する学生が多いことから、安定的な採用と定着が見込める環境と考えています。また、拠点分散によるBCP（事業継続計画）の強化にも寄与します。これらの理由から、当社は鹿児島市への新拠点開設を決定しました。

当社の前身は、創業90年以上の大西グループ（※）全体のIT支援を担う株式会社大西の情報システム部です。約40年にわたり、衣料品卸売業や店舗設計施工・什器備品製造販売業などグループ各社に向けたシステム開発を行い、IT化・DX化を支えてまいりました。現在は、大阪本社、東京営業拠点、佐賀オフィスの3拠点体制で、グループ各社のサポートに加え、自社事業で培ったノウハウを活かし、直接受託開発体制によるコストパフォーマンスに優れた高品質なシステムおよびサポートを中小企業や個人事業主様に展開しています。

新設する鹿児島オフィスにおいても、中小企業向けのトータルITソリューション企業として、業務システムやクラウドソリューションの開発を通じ、顧客企業の業務効率化およびDX推進を支援してまいります。

※大西グループは、大阪市中央区に本社を構え、衣料品・雑貨の卸販売と商業空間の創出を中軸として、製造から販売まで、流通業界を幅広くカバーする7つの事業を展開する創立95年目の企業グループです。

■協定締結の経緯・背景

鹿児島市内には情報系学科を有する専門学校が複数あり、地元就職を希望するIT人材の安定的な採用と定着を期待できる環境が魅力です。さらに、九州新幹線や空路といった交通の利便性が高く、既存の佐賀オフィスとの連携や人員交流が円滑に行えるうえ、拠点分散によるBCP（事業継続計画）の強化にもつながると考え、鹿児島市との立地協定締結に至りました。

【新オフィス概要】

〒892-0827 鹿児島市中町7-1 コアナ天文館4階 （2026年4月1日開設予定）

■ＧＲＯＷＩＴ株式会社 代表取締役社長 大西 寛 コメント

私どもは今回の取り組みを、単なる事業拡大ではなく、地域創生の一助と位置づけています。鹿児島市には、地元でITエンジニアとして働きたいという意欲の高い若い人材が多いと感じており、加えて、企業立地支援や人材育成支援も充実しています。そうした環境のもとで、地元で学び、地元で働き、成長していける人材の受け皿となる拠点をつくりたい、という思いから今回の立地を決断いたしました。ITの力を通じて、地域に雇用を生み、人材を育て、鹿児島の皆さまと共に成長していける企業でありたいと考えております。

当社のグループミッションである「人を、商いを、元気にする！」のもと、鹿児島の地にしっかりと根を下ろし、地域の発展とともに歩んでいけるよう、社員一同努力してまいります。

■ＧＲＯＷＩＴ株式会社(https://www.growit.jp/)について

大阪市本町で2021年創業。前身は、創業94年目の大西グループの持株会社である株式会社大西の情報システム部で、長きにわたり流通業におけるIT事業を展開しています。社内のシステム保守運用だけではなく、大西グループの各事業の要となる、商品自動供給システムや店舗の設計施工に関わるシステムなど、店舗運営にまつわる開発から運用まで一連のトータルITソリューションを提供しています。スクラッチで自社開発したピッキング数5000～8000行/日の倉庫管理システム（WMS）、年間26,000時間自動化に成功した自社内RPA開発等の実績を有します。

■会社概要

社名 ＧＲＯＷＩＴ（グローウィット）株式会社 https://www.growit.jp/

所在地

■大阪本社 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-4-12

■東京営業所 〒163-0916 東京都新宿区西新宿2丁目3-1 新宿モノリス16F

■佐賀オフィス 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命佐賀駅前ビル5F

代表者 代表取締役社長 大西 寛

設立 2021年3月

従業員数 29名 ※2025年5月時点

事業内容 ITソリューションの販売・導入支援

■大西グループについて

衣料品・雑貨の卸販売「大西衣料」と、店舗什器・備品の企画製造販売および店舗設計・施工の「店研創意」を中軸として、製造から販売まで、流通業界を幅広くカバーする7つの事業を展開し、今年で創業95年を迎えます。めまぐるしく変化する、価値観の多様化した市場で、社会に貢献するため、着実に事業領域を拡大してまいりました。今後も、ライフスタイルの多様化に合わせて変化する社会のニーズを的確につかみながら、人々の様々な価値観に響く商品やサービスを提供し続けてまいります。