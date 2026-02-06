ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」、ウェディング特設サイトをオープン！“ふたりらしさ”を大切にした結婚式を叶える、カスタマイズアイテム500点以上を掲載

株式会社クリーマ

日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開する株式会社クリーマ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎）は、テーマで選び、カスタマイズすることで「ふたりらしい」結婚式を叶えるウェディング特設サイトをオープンしました。

結婚式のスタイルが多様化するなか、「パーソナライズ婚」のトレンドとともにカスタマイズアイテムが人気

特設サイト :https://lp.creema.jp/special/wedding-theme特設サイト「ふたりらしい テーマで作る結婚式を」

フォト婚、リゾート婚、ファミリー（パパママ）婚など、結婚式が多様化するなか、「ふたりらしい」個性や価値観を大切にした自由度の高いウェディングスタイルとして「パーソナライズ婚」が注目を集めています。Creemaにおいても、販売されているウェディングアイテムの90％以上が名入れや刻印、オーダーに対応しており、それらを選ぶカップルが年々増加。自分たちらしくカスタマイズした結婚式を叶えたいというニーズの高まりがうかがえます。

こうした背景を受け、Creemaならではの「クリエイター（作り手）と直接やりとりができる」特長を活かし、ふたりらしい結婚式を実現するカスタマイズ可能なウェディングアイテム500点以上を集めた特設サイトをオープンしました。

5つのテーマと多様な切り口で、理想をかたちに。クリエイターに直接相談しながら“ふたりらしさ”を大切にした結婚式を

特設サイトでは、「ナチュラル」「クラシカル」「シンプルモダン」「和婚」「リゾート」の5つのテーマを軸に、席札・席次表、ウェルカムボード、ブーケ、リングピロー、結婚証明書など、結婚式に欠かせないアイテムを幅広く紹介しています。また、「ファミリー（パパママ）婚」「愛犬・愛猫とのウェディング」「ナイトウェディング」といったシーンや、#クレイケーキ、#バルーンブーケ、#ネイルチップといったハッシュタグからも検索できるので、結婚式のイメージにぴったりのアイテムをスムーズに見つけることができます。

さらに、掲載アイテムの90%以上がオーダーやカスタマイズ対応しているので、よりオリジナリティを表現できるのも魅力。 クリエイターに直接相談しながら、一緒にウェディングアイテムを作りあげる時間そのものも、楽しい思い出となるような体験をお届けします。

≪Creemaユーザーの声（一部抜粋）≫

出席者が犬イラストに！オンリー“わん”な結婚証明書

2人とも犬好きなので、「犬種の指定や表情まで細かく対応してくださる」という口コミに惹かれました。おかげさまで作品の仕上がりはもちろん大満足。式当日は小さな子ども達もとても楽しんで証明書づくりに参加してくれました。もなく完成予定の新居に、この証明書を飾るのが楽しみのひとつです。

ポーズや表情まで自分たちらしく再現。似顔絵ウェルカムボード

自分たちの挙式のイメージに合った、柔らかいタッチの絵に惹かれ、こちらの作品をオーダーしました。私たち夫婦はあまり特徴のある顔立ちではありませんが、家族が「似てるね！」と言ってくれました。

特設サイト『ふたりらしい テーマで作る結婚式を』掲載作品（一部抜粋）

似顔絵席札

https://www.creema.jp/item/6101567/detail

出席者一人ひとりの特徴を丁寧に捉えた、シンプルであたたかみのある似顔絵席札。表情や雰囲気を相談しながらオーダーでき、結婚式後も手元に残したくなるギフトとしても人気です。

完全オーダーメイドブーケ

https://www.creema.jp/item/9976451/detail

ドレスの色味や結婚式全体の雰囲気に合わせて、一から仕立てる完全オーダーメイドのブーケ。特別な一日に寄り添う一点ものとして人気を集めています。

家紋ウェルカムボード

https://www.creema.jp/item/18519839/detail

両家の家紋を組み合わせて仕立てる、格式とデザイン性を兼ね備えたウェルカムボード。和装や和婚スタイルの結婚式にぴったりの一枚です。

赤ちゃんの手形・結婚証明書

https://www.creema.jp/item/19162600/detail

赤ちゃんの手形を取り入れて仕立てる、パパママ婚に寄り添う結婚証明書。家族のかたちに合わせて内容を相談しながらオーダーでき、今しか残せない記念をかたちにできます。

ウェディングドロップス

https://www.creema.jp/item/4114662/detail

教師のおふたりなら黒板モチーフにするなど、新郎新婦の背景やストーリーに合わせて仕立てるウェディングドロップス。完全オーダーで、ふたりらしさを表現できるアイテムです。

刺繍のリングピロー

https://www.creema.jp/item/14158977/detail

名前や日付を刺繍で入れられる、特別感のあるリングピロー。結婚式後も記念として大切に残しておける作品です。

手毬×折り鶴 席札・メニュー表

https://www.creema.jp/item/20018531/detail

上品な手毬と折り鶴をモチーフにした、席札とメニュー表のセット。デザインを揃えてオーダーできるため、テーブル全体に統一感を持たせたい方に人気のアイテムです

ペットの写真入りウェルカムボード

https://www.creema.jp/item/18787813/detail

お気に入りのペット写真を、そのままおしゃれなウェルカムボードに仕立てるアイテム。家族の一員であるペットと一緒に迎える結婚式を演出できます。

ウェディング特集

・オーダーで叶う！ 2人らしい結婚式アイテム：https://www.creema.jp/feature/1106

・似顔絵オーダーできる 人気のウェルカムボード：https://www.creema.jp/feature/1409

・人気のウェディングアイテムランキング：https://www.creema.jp/feature/816

Creema（クリーマ）とは

Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在31万人超のクリエイターによる2,100万点のオリジナル作品が出品され、流通総額は150億円以上にのぼり、4年連続・流通総額No.1、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「HandMade In Japan Fes' < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES< https://www.yamabikofes.jp/ >」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

* 国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額の実績：2021年から5年連続で国内No.1

<会社概要>

商号：株式会社クリーマ

住所：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7-8F

代表：代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金：1,082百万円（資本準備金を含む）（2025年11月末時点）

社員数：100名 （2025年11月末時点）

事業：クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス：Creema

・ネットショップ開設サービス：InFRAME

・クラウドファンディング：Creema SPRINGS

・ギフトカタログサービス：Creema GIFT CATALOG

・動画レッスンプラットフォーム：FANTIST

・イベント：HandMade In Japan Fes'（東京ビッグサイト）、Creema YAMABIKO FES（長井海の手公園 ソレイユの丘）等

・アライアンス：地方創生、PR支援サービス等