プロサッカー選手　渡邊凌磨、公式アプリリリースのお知らせ

株式会社フルスピード

株式会社フルスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉澤 竹晴）はプロサッカー選手、渡邊凌磨（わたなべ　りょうま）氏と共同で公式アプリ「Studio R」の企画・開発を行い、2026年2月5日より提供を開始したことをお知らせいたします。




「Studio R」は、SNSなど既存のプラットフォームにとらわれず、フルスピードの提供する“StandAlone”という独自のプラットフォーム上に形成された、クリエイターとファンをつなぐ専用ファンコミュニティアプリです。


StandAloneは、SNSの写真投稿、つぶやき、配信などが1つのアプリに集約されたプラットフォームで、SNSのレギュレーションの影響を受けることなく、自由にコンテンツが発信できるようになっています。


今後とも渡邊凌磨氏の応援をよろしくお願いいたします。



渡邊凌磨からのメッセージ

公式アプリ「Studio R」をリリースしました。


ピッチの上だけでなく、その裏側や日々の想いも届けられる場所を作りたくて、このアプリを準備してきました。


ここで皆さんともっと近い距離でつながれたら嬉しいです。



Instagram：https://www.instagram.com/w_ryoma/



アプリ情報

『Studio R』



リリース日：2026年2月5日


企画・開発：株式会社フルスピード、渡邊凌磨


月額料金：Standardプラン 550円（税込）／月　Premiumプラン 1100円（税込）／月


アプリ登録用サイトURL：https://lp.studio-r.stal.fun


※アプリストアの手数料が加算されるため、アプリ上での決済の場合「Standardプラン 800円（税込）／月　Premiumプラン 1600円（税込）／月」となります。上記アプリ登録用サイトからのご登録をおすすめいたします。



無料会員コンテンツ：information、SNS


Standardプランコンテンツ：information、SNS、Timeline、Group Chat、Live、Album


Premiumプランコンテンツ：information、SNS、Timeline、Group Chat、Live、Album、Gallery、LetterBox＋継続特典でリアル会員証をお届け


公式X：@Studio_R_info


＜当リリースに関するお問い合わせ＞


Studio R運営事務局


TEL：03-5457-7764


Email：standalone@fullspeed.co.jp



＜報道関係のお問い合わせ＞


広報担当


TEL：03-5728-4460


Email：press@fullspeed.co.jp



会社名：株式会社フルスピード


設立：2001年1月4日


代表者：代表取締役社長　吉澤竹晴


所在地：東京都渋谷区円山町3-6　E・スペースタワー8階


資本金：100百万円（2025年4月末日現在）


事業内容：アドテクノロジー事業、インターネットマーケティング事業


URL：https://www.fullspeed.co.jp/