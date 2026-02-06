Myethos「白鳥の湖」WF2026［Winter］で先行予約開始
株式会社ADKエモーションズ（代表取締役社長：柴田 邦彦）は、2026年2月8日（日）に幕張メッセで開催される「Wonder Festival 2026 Winter」に出展いたします。
会場では、Myethosの最新作・代表作の展示に加え、オリジナルシリーズ『FairyTale-Another』最新作「白鳥の湖」の発売を記念した会場限定キャンペーンおよび先行予約受付を実施予定です。国内初公開の新作情報や彩色原型、発売前商品の原型など、見逃せない展示が目白押しです。
中国の有名フィギュアメーカー「Myethos」が誇る卓越した造形美と独自の世界観を、
ぜひ会場でご体感ください。
▶ 【イベント情報】Wonder Festival 2026［Winter］出展概要
イベント名：Wonder Festival 2026［Winter］
開催日程：2026年2月8日（日）10:00～17:00
会場：幕張メッセ 国際展示場
ブース番号：7-12-0
出展名：Myethos／ADKエモーションズ
※イベントおよび出展内容の詳細は特設ページをご覧ください。
https://myethos.jp/lp/wonfes2026
▶ 【会場限定企画】「白鳥の湖」発売記念 公式Xフォローキャンペーン
イベント期間中、Myethos公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、会場スタッフにフォロー画面をご提示いただいた方へ、
「FairyTale-Another」シリーズ クリアカード（全5種）をランダムで1枚プレゼントいたします。
景品：「FairyTale-Another」シリーズ クリアカード
仕様：76×120mm／PET
配布条件：Myethos公式X（@myethos_co）をフォロー
実施期間：イベント開催期間中
※数量限定・なくなり次第終了
※お一人さま1枚まで
※転売禁止
※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。
【著作権表記】
(C) Myethos Co.,Ltd. All Rights Reserved.
▶ 【新商品】FairyTale-Another「白鳥の湖」先行予約情報
WF出展を記念し、会場限定で「白鳥の湖」の先行予約を実施いたします。
先行予約された方には、夜汽車氏描き下ろしイラストを使用した特製チケット風アクリルをプレゼントいたします。
商品基本情報
商品名：FairyTale-Another 白鳥の湖
サイズ：約279mm
素材：PVC&ABS&金属
価格（税込）：31,900円
発売時期：2026年10月
※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。
予約期間
会場先行予約：2026年2月8日（日）10:00～17:00
通常予約：2026年2月9日（月）1:00 ～ 4月15日（水）23:59
会場限定 先行予約特典
特典内容：特製チケット風アクリル
仕様：183×80mm／アクリル
対象：イベント会場で予約・決済完了された方
数量：先着50名限定
※Myethos Japan online storeの会員登録が必要です
※特典はお一人さま1点まで
※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。
Myethos Japan online store予約購入特典
特典内容：アクリルスタンド
仕様：素材アクリル
※1商品につき1点
※特典は商品と同梱発送
【著作権表記】
Illustration by 夜汽車 (C) Myethos Co.,Ltd. All Rights Reserved.
▶ 【数量限定商品】2026 Winter 福袋 販売情報
「Wonder Festival 2025［Summer］」で好評を博したMyethos福袋が、数量限定で再登場。人気アイテムや名作商品を詰め込んだ、イベントならではのスペシャルセットです。
商品基本情報
商品名：2026 Winter 福袋
価格（税込）：11,000円
商品ページはこちら
https://myethos.jp/products/AEFP-260001A