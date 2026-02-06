爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』ショーダンサー・るみが明かす“相手を落とすテクニック”

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、ショーダンサーのるみ（27歳）にインタビューを実施。ここぞという時に使う“ゼロ距離”テクニックや、過去の浮気された経験から学んだ恋愛観などるみの魅力をお届けします。

◼ショーダンサー・るみが明かす“相手を落とすテクニック”「相手の顔を覗き込みながら喋る」

27歳、ショーダンサーとして活躍するるみ。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象について尋ねると、男性陣については「みんな美形で、自信がありそうだなと思いました（笑）経営者や格闘家など多種多様で『これから楽しみだな』と思いました」と率直な感想を吐露。一方、女性陣については「みんな可愛くて、綺麗で…中身を知らない段階では『ちょっと怖い』と思ってしまいました。ゆめちゃんのオーラには圧倒されましたね！」と、当初の不安を明かしました。モテるためのコツを尋ねると、特に意識している点として、「上目遣いのような感じで、相手の顔を覗き込みながら喋ること」を挙げ、じっと目を見つめる長めのアイコンタクトで異性をドキドキさせるテクニックを披露しました。

◼︎過去の裏切りを回顧「結婚を考えた相手に浮気され、人に期待しなくなった」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「20代前半の頃、結婚すると思うくらい愛されていた彼に、めっちゃ浮気されていたこと」を挙げました。「それがあったから、いい意味で人に期待しなくなりました」と、辛い経験が現在のスタンスに繋がっていることを告白。現在は「すぐには付き合わず、相手を見定めるための“審査基準”が厳しくなりました」と、慎重に相手を見極めるようになった自身の変化を語りました。最後に番組の見どころについて、「多方面から“モテる”ためには、まだまだ自分に足りないものがあると気付かされました」と成長を実感した様子。また、「第一印象で気になっている相手に“膝枕”をしたので、見てほしい！」と、大胆なアプローチに注目してほしいと締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ