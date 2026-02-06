本屋大賞ノミネート！　デビュー25周年の節目に伊坂幸太郎が書き下ろした『さよならジャバウォック』と、湊かなえが「これまでの作品で一番好きだと断言できる」と語る『暁星』。大注目の2作をご紹介！

株式会社双葉社

「全国の書店員がいちばん売りたい本」を選ぶ、2026年本屋大賞のノミネート作が発表され、双葉社からは、伊坂幸太郎さんの『さよならジャバウォック』と、湊かなえさんの『暁星』が選出された。ノミネートを記念して、2作の魅力をご紹介します。

『さよならジャバウォック』とは

「ジャバウォック」という言葉から連想されるのは、ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』の不思議な怪物だろう。だが、本書で描かれる世界は、冒頭からどこか決定的に“おかしい”。何が起きているのか――その答えは、読み進めるほどに深まり、やがて読者の予想を大きく裏切るラストへと導かれる。

物語は、「量子」と「斗真」という二つのパートが並行して進行する構成だ。前者は、夫を殺害してしまった佐藤量子の一人称で語られる。大学の後輩・桂凍朗との関係を疑った夫から暴力を受け、やむをえず反撃した結果の死。動揺し、途方に暮れる量子のもとへ、なぜか桂が突然現れ、「死体を隠せばいい」と提案する――。

次々と提示される謎と、終盤で一気に明かされる真相。世界が反転するかのような結末は、すべての疑問を鮮やかに氷解させ、読後に強烈な余韻を残す。

ミステリーを読む醍醐味が横溢する本書は、書店員から高い評価を受け、この度2026年本屋大賞にノミネートされた。今、最も注目すべき一冊である。

ノミネートに寄せて

本屋大賞にノミネートされたこと、とても嬉しいです。

デビュー以来、小説ならではの楽しみがあるようなものを書きたいと思ってきました。

この「さよならジャバウォック」は、読んだ人に「そうだったのか！」と驚いてほしいという気持ちから完成させたところもあります。これを機会に読んでくれる人がいれば、そして、驚きを楽しんでもらえたら、ありがたいです！

伊坂幸太郎

『暁星』とは

『暁星』は、現役の文部科学大臣であり文壇の大御所作家が、全国高校生総合文化祭の式典の最中、舞台袖から現れた男に刺されて死亡するという衝撃的な事件から幕を開ける。

一体、なぜこの事件は起きたのか。日本中を震撼させたこの出来事は、逮捕された永瀬暁（37歳）の手記と、事件を目撃した作家による小説という、二つの視点から描かれていく。

事実を語るノンフィクションと、想像によって紡がれるフィクション。二つの物語は並行して進みながら、少しずつ読者の価値観を揺さぶっていく。証言の積み重ねの先に明かされる結末は、事件の輪郭を一変させ、読者に「真実とは何か」という問いを突きつける。

作者自身が「一番好きだと断言できる作品」と語る渾身作。「読みながら涙を流した本はいくつもありますが、読み終わってからも涙が止まらなかったのははじめて」「すぐに２回目を読まずにはいられませんでした」など書店員たちからの絶賛の声が相次ぎ、2026年本屋大賞にノミネートされました。ぜひお楽しみください。

ノミネートに寄せて

本屋大賞ノミネート、心より嬉しく思います。

デビュー作『告白』でノミネートいただいた際は、驚きの一色でしたが、活動17年、本が読者に届くことの難しさを痛感し、書店員の方々の取り組みに感謝の念を募らせるなかでのノミネートは、どのようなものにも変えがたい、大切な宝物を授かった思いで、受け止めています。これを機に、『暁星』が多くの方々に読んでもらえますように。

湊かなえ

