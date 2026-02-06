延期となった3Dプリント枕プロジェクト、名称を一新「4D MAKURA LATTICE3000」としてクラウドファンディング再始動【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴 秀明）は、延期となっていた3Dプリント枕プロジェクトをリニューアルし、新たに「4D MAKURA LATTICE3000」としてクラウドファンディングを再始動します。

本製品は、Lattice＆Lifeブランド初のプロジェクトとして、最新の3Dプリント技術による構造設計を採用。枕全体を一体成形した格子状構造により、頭と首を自然に支え、快適な寝心地と長期使用に耐える耐久性を実現しました。

従来の枕は素材や詰め物に頼ることが多く、寝姿勢や寝返りのしやすさ、通気性などで妥協が生じがちでした。

「4D MAKURA LATTICE3000」は、構造設計により圧力を分散し、寝返りを妨げず、長期間へたりにくい性能を備えています。

さらに、素材には植物由来成分を含むエラストマーを採用。丸洗い可能な設計により、日常的に清潔な状態で使用できるため、衛生面にも配慮しています。

製品仕様

・サイズ：約300mm × 約500mm × 約70～90mm

・カラー：ホワイト

・重量：約0.6kg

・同梱物：枕本体

・別売り（オプション）：専用枕カバー

クラウドファンディングについて

本プロジェクトは、GREENFUNDING(https://greenfunding.jp/)にて実施予定です。

プロジェクト開始日：2026年3月6日

プロジェクト終了日：2026年4月30日

リターン発送予定：2026年5月～6月末

LINE公式アカウント登録特典について

本プロジェクトでは、LINE公式アカウントにお友だち登録いただいた方を対象に、「4D MAKURA LATTICE3000」ご購入時、専用枕カバーを無料でプレゼントするキャンペーンを実施予定です。

特典の詳細や適用条件については、クラウドファンディング開始前後にLINE公式アカウントにてご案内いたします。

LINE友達登録はこちら :https://lin.ee/Idu6Fxga

※特典内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

ブランド紹介

Lattice＆Lifeは、3Dプリントで生活用品の常識を塗り替えるプロジェクトです。枕からスタートし、次は日用品へと展開予定。中身や素材だけに頼らず、構造設計で体験を作る新しいものづくりを広げていきます。

クラウドファンディングは2026年3月6日より開始予定です。開始までぜひお楽しみにお待ちください。

会社情報

クラウドファンディング詳細はこちら :https://apple-tree.co.jp/latticelife-4d-makura-lattice-3000-teaser/APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp