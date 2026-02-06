TENTIAL、2026 World Baseball Classic(TM) のグローバルパートナーに就任

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIALは、2026年に開催される野球の世界一決定戦「2026 World Baseball Classic(TM)」のグローバルパートナーに就任したことをお知らせいたします。

World Baseball Classic(TM)は世界20の国と地域により熱戦が繰り広げられ、日本が過去3度の優勝を誇る注目の大会です。2026年大会では、東京ドームでの「2026ワールドベースボールクラシック(TM)東京プール presented by ディップ」や、マイアミでの決勝ラウンドで世界最高峰のプレーが展開されます。

テンシャルは健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL」を中心に日常生活からコンディショニング※1をサポートしています。テンシャルは「2026 World Baseball Classic(TM)」の協賛を通じて、世界最高峰のパフォーマンスが発揮される環境づくりに貢献してまいります。

※1テンシャルでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています

World Baseball Classic(TM)について

世界野球ソフトボール連盟（WBSC）公認の国際野球大会で、メジャーリーグベースボール（MLB）と選手会（MLBPA）が提携して開催。2026年の大会では、前回に引き続き20の国と地域が参加し、1次ラウンドは4グループに分かれて総当たり戦を実施。各グループの上位2チームがアメリカでの準々決勝に進出する。さらに準々決勝ラウンドを勝ち上がった4チームが決勝ラウンドで優勝を争う。

大会公式サイト：https://www.2026wbc.jp/

2026 World Baseball Classic(TM) 大会概要

大会名 ；2026 World Baseball Classic(TM)

期間 ：2026年3月5日（木）～3月17日（火 ）

主催 ：World Baseball Classic. Inc

出場チーム数：20の国と地域

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/338_1_2bbe0969062eb1909395a5bbda3daf74.jpg?v=202602060121 ]