ATOMica KOMMONSカンパニー、日本最大級のCSコミュニティ「CS KOMMONS」のコミュニティメンバー2,000名を突破

株式会社ATOMica

ソーシャルコワーキング(R)︎スタートアップの株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、ATOMicaのKOMMONSカンパニー（カンパニーCEO：白塚 湧士）が運営する日本最大級のカスタマーサクセス（以下「CS」）コミュニティ「CS KOMMONS」において、2026年1月末時点でコミュニティメンバー数が2,000名を突破したことをお知らせいたします。

CS KOMMONSは、CS担当者に限らず、マネージャー、事業責任者、経営層など、企業や立場を超えた実践者が集い、知見を共有・共創するコミュニティとして拡大を続けています。

■ 日本最大級のCSコミュニティ「CS KOMMONS」とは

CS KOMMONSは、「働くを、傍楽（はたらく）に」というビジョンのもと、これまで250件を超えるCS領域の支援実績を積み重ねてきました。 業務設計やKPI設計といった上流工程から、オンボーディング・運用支援、実務代行、BPOまでを一貫して担う中で、CSの現場には「仕組みやリソースがあれば、もっと顧客に価値を届けられる」、「本来活かされるはずの知見や経験が埋もれてしまっている」といった“もったいない”が数多く存在することを実感してきました。 CS KOMMONSでは、こうした現場に眠る可能性を価値へと転換する考え方を「カスタマーサクセス経営」と定義し、業務改善・組織づくり・人材活用までを含めた5つのサービスとして提供しています。



その中核となる取り組みが、CSコミュニティ「CS KOMMONS」です。

■ コミュニティメンバー推移と成長

特定のイベントやキャンペーンによる一時的な増加ではなく、継続的な学びと実践の場として支持されてきた結果だと捉えています。

【コミュニティの活動実績（数値）】

■ なぜ今、CSコミュニティが求められているのか

- コミュニティ運営年数：約4年- 累計イベント開催数：195回- 延べイベント参加者数：3,121名- 平均満足度スコア：4.45点（5点満点）- 大型オフラインイベント開催実績：SUCCESS CAMP 2024 -灯そう。-、SUCCESS CAMP 2025 -挑もう。-、SUCCESS CAMP 2026 -超えよう。- ほか

サブスクリプションビジネスやSaaSの普及により、CSは企業成長に不可欠な存在となりました。一方で、CSは比較的新しい領域であるがゆえに、体系化された知見やロールモデルが十分に整っておらず、多くの現場で試行錯誤が続いています。

「自社のやり方が正しいのか分からない」「社内だけでは解決できない課題がある」。

こうした声に応えるため、企業や立場を超えて実践知を持ち寄り、成功事例だけでなく失敗や試行錯誤も共有できる“コミュニティ”の価値が高まっています。

■ 資本を介さず、"誰かを楽にしたい"という想いを起点に価値が生まれる「傍楽」の実践

CS KOMMONSでは、有志で参加するメンバー一人ひとりの貴重なノウハウや経験、そして時間が持ち寄られ、オフラインイベント、ポッドキャスト、書籍など、さまざまなアウトプットへとつながっています。

これらの取り組みは、あらかじめ用意された事業計画や資本によって生まれたものではなく、現場で培われた実践知と「誰かの役に立ちたい」という想いを起点に、自発的に形づくられてきました。

CS KOMMONSにおける価値創出は、効率や成果だけを追求するものではありません。働くことそのものを楽しみながら、互いの強みを持ち寄り、チームで新たな価値を生み出していく。その過程自体が、新しい働き方や組織のあり方を示す実践であり、価値創出の萌芽であると捉えています。

私たちはこの営みを、傍の誰かを楽にするために働く「傍楽」を体現した取り組みだと考えています。

■ CS KOMMONSの主な取り組み（有志プロジェクト）

■ 運営・代表コメント（KOMMONSカンパニー CEO 白塚湧士）

- 大型オフラインイベント「SUCCESS CAMP」運営プロジェクト- CS Podcastプロジェクト- CSマネージャー診断プロジェクト- CS新卒研修・書籍出版プロジェクト- 岩手県野菜定期便、温泉・裂き織り、地域ゲストハウスPJ など（メンバー発プロジェクト累計：12件以上）

CS KOMMONSは、カスタマーサクセスに取り組む方々が、正解のない黎明期の中で孤立せず、会社を越えてつながり、学び合える場として立ち上げました。コミュニティメンバーの皆さんのご協力により、実践知が自然と集まり、結果として参加者が2,000名を超えたことを嬉しく思っています。

いまカスタマーサクセスは、一つの職種にとどまらず、企業が顧客や働き手から選ばれ続けるための「経営のOS」になりつつあります。同時に、誰かの課題を解決し、傍の人を楽にすることにやりがいや喜びを感じ、この領域でキャリアを築きたいと考える方も増えています。私たちは、そうした働き方を「傍楽（はたらく）」と呼んでいます。

今後もCS KOMMONSは、「誰かを楽にしたい」という想いを起点に、人と人がつながり、新たな価値が生まれる場を育てていきたいと考えています。

■ 今後の展望

今後は、CSを部門の役割にとどめず、企業全体の価値創出を支える考え方としての「カスタマーサクセス経営」へと広げていきます。 CSマネジメントや次世代リーダー育成、企業・地域を超えた連携を通じて、CS KOMMONSは、実践知が循環し続ける共創の場として進化を続けていきます。 コミュニティ参加者2,000名突破を一つの節目とし、より多くの仲間とともに、ビジョンの実現に向けた取り組みを一層加速していきます。

■ KOMMONSカンパニーについて

KOMMONSカンパニーは、「働くを、傍楽（はたらく）に。」をVisionに掲げ、カスタマーサクセス（CS）領域に特化した業務設計・業務支援（BPO）事業を展開する社内カンパニー。マーケティング・セールス・サポートなど多様な領域にまたがるCS業務において、メンバー一人ひとりの強みを活かした組織づくりと実行支援を行う。これまでに、SaaSスタートアップやベンチャー企業を中心に、250件以上のプロジェクトに伴走。業務フローの設計から実行までを担いながら、事業成長と現場定着の両面を支える仕組みを構築している。一人ひとりが「誰かの役に立っている」という実感を持てる“傍楽”の機会を社会に広げることを目指し、実践に根ざしたCSの仕組みづくりを推進している。日本最大級のカスタマーサクセスコミュニティ「CS KOMMONS」を運営。

KOMMONSカンパニーWEBサイト：https://kommons.co.jp

■ ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開する、創業6年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年2月時点

【会社概要】

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com