韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』が、Dolby Atmos版で期間限定公開決定！さらに「韓国ミュージカル ON SCREEN」シリーズ全5作品のアンコール上映リクエスト投票を実施！

韓国ミュージカルの名作を映画館で堪能できるシネマシリーズ「韓国ミュージカル ON SCREEN」。

『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！』という日本でも高い人気を誇るグランドミュージカル5作品を映画館で順次公開中だ。

このたび、記念すべきシリーズ第1作目として公開され、多くの観客から絶賛を受けた『エリザベート』がDolby Atmos版として期間限定で劇場公開されることが決定した！上映期間は、2026年4月3日（金）より1週間限定公開。

Dolby Atmosによる立体音響で、壮麗な楽曲、繊細な歌声、重厚なオーケストラの響きが劇場空間を包み込み、ミュージカルの感動をこれまで以上に“体感”できる上映となる。

あわせて、「韓国ミュージカル ON SCREEN」シリーズより、全5作品を対象としたアンコール上映リクエスト投票の実施が決定！

本企画は、これまで上映されたシリーズ作品の中から、観客の投票によってアンコール上映作品を決定する参加型企画。多くの再上映リクエストを受け、ファンの声を直接反映する形で実施される。

『エリザベート』Dolby Atmos版で期間限定 劇場公開決定！

『エリザベート』は、19世紀のオーストリア＝ハンガリー帝国を舞台に、美貌の皇妃エリザベートと、“死”の化身トートとの愛と自由を巡る物語を描いた、ミュージカル史に残る名作だ。韓国ミュージカル界が誇る圧倒的な歌唱力と演技力、緻密に作り込まれた舞台美術と演出が融合し、人間の生と死、愛と孤独という普遍的なテーマを深く掘り下げている。

世界各国で上演され続けてきた本作の魅力を、映画館ならではの映像美と音響で体感できる作品として、「韓国ミュージカル ON SCREEN」シリーズ第1作目に選ばれ、公開時には大きな反響を呼んだ。

壮大な歴史ドラマ、深い人物描写、そして圧巻の歌唱――。今回のDolby Atmos版上映は、すでに鑑賞したファンはもちろん、初めて本作に触れる観客にとっても、劇場でしか味わえない特別な体験となる。この機会にぜひ、“音”で進化した『エリザベート』を映画館で堪能してほしい。

【『エリザベート』Dolby Atmos上映 概要】

■タイトル

韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』Dolby Atmos版

■上映期間

2026年4月3日（金）より1週間限定公開

※上映期間は場合によっては延長される場合や、一部劇場ではスケジュールが変更となる場合がございます。

最新の上映日程は各劇場の公式サイトでご確認ください。

■公開劇場

・イオンシネマ 新利府（宮城県）

・丸の内ピカデリー Dolby Cinema（東京都）

・109シネマズプレミアム新宿（東京都）

・グランドシネマサンシャイン 池袋（東京都）

・横浜ブルク13（神奈川県）

・MOVIXさいたま（埼玉県）

・ミッドランドスクエア シネマ（愛知県）

・T・ジョイ梅田（大阪府）

・MOVIX京都（京都府）

・T・ジョイ博多（福岡県）

※上映劇場は今後追加となる場合がございます。

最新情報はHP（https://liveviewing.jp/kmusicalonscreen/#venue）でご確認ください。

■料金

一般 3,500円（税込）

学生・障がい者割引 2,500円（税込）

※Dolby Atmos版は、上記鑑賞料金に加え、各劇場が定めるDolby Atmos追加料金が必要となります。

※未使用の＜『エリザベート』ムビチケ前売券＞および＜5作品共通2枚セット券＞もご使用いただけます。

■配給

ライブ・ビューイング・ジャパン

【Dolby Atmosとは】

Dolby Atmos（ドルビーアトモス）は、従来のサラウンドを超え、音を“立体的”に配置することができる最新の音響技術。

劇場内の前後・左右だけでなく、上下空間も含めた音の表現により、歌声、オーケストラの響きが空間全体に広がり、まるで舞台の中心に立っているかのような三次元的で臨場感あふれる音響空間を実現する。

ミュージカル作品との親和性は極めて高く、本作では楽曲の迫力はもちろん、繊細な感情表現や、重厚なオーケストラの響きまでもが、より鮮明かつダイナミックに体感できる特別な音響体験となる。

シリーズ5作品アンコール上映リクエスト投票 実施決定！

■対象作品

「韓国ミュージカル ON SCREEN」シリーズ 全5作品

・エリザベート

・ファントム

・マリー・アントワネット

・笑う男

・モーツァルト！

■投票期間

2026年2月6日（金）13:00～3月31日（火）23:59

■投票方法・詳細

下記特設ページより投票

https://liveviewing.jp/statics/kos_encore_request/

※投票結果をもとに、アンコール上映作品が決定

※公開時期は後日発表

【今後のLINE UP】2020年公演版／日本語字幕付きで上映 ※バックステージ映像付きモーツァルト！

2026年3月6日（金）より2週間限定公開

キャスト：

キム・ジュンス（ヴォルフガング・モーツァルト役）

キム・ソヒャン（コンスタンツェ役）

ミン・ヨンギ（コロレド大司教役）

ホン・ギョンス（レオポルト役）

シン・ヨンスク（ヴァルトシュテッテン男爵夫人役）

ペ・ダへ（ナンネル役）ほか

Produced by EMK Musical Company

Original production by Vereinigte Bühnen Wien

2022年公演版・2024年韓国劇場公開作品／日本語字幕付きで上映エリザベート Dolby Atmos版

2026年4月3日（金）より1週間限定公開

キャスト：

オク・ジュヒョン（エリザベート役）

イ・へジュン（トート役）

イ・ジフン（ルキーニ役）

ギル・ビョンミン（フランツ・ヨーゼフ役）ほか

Produced by EMK Musical Company

Original production by Vereinigte Bühnen Wien

【チケット情報】

■料金

一般 3,500円（税込）

学生・障がい者割引 2,500円（税込）

ムビチケ前売券

・作品指定単体券（カード／オンライン／コンビニ）：3,200円（税込）

・5作品共通2枚セット券（オンライン）：6,200円（税込）

※特別興行につき各種割引や招待券等はご利用いただけません。

※Dolby Atmos版をご鑑賞の場合、上記鑑賞料金に加え、各劇場が定めるDolby Atmos追加料金が必要となります。

※ムビチケ前売券を使用してDolby Atmos版をご鑑賞の場合、座席予約の際に各劇場が定めるDolby Atmos追加料金が必要となります。

■ムビチケ前売券

＜作品指定 単体券＞

『モーツァルト！』ムビチケ前売券

カード・オンライン・コンビニの3券種販売

◎販売期間： 2026年3月5日（木）23:59まで販売中

※映画館にて販売されるムビチケ前売券（カード）は、各映画館のオープン時間から発売

＜5作品共通2枚セット券＞

ムビチケ前売共通券はオンラインのみ販売

◎販売期間：2026年3月5日（木）23:59まで販売中

※5作品共通鑑賞券が2枚セットになったお得なムビチケ前売共通券（オンライン）

「韓国ミュージカル ON SCREEN」5作品のうち、2回分鑑賞が可能です。

★チケット情報詳細は公式サイトにて＞＞https://kmusicalonscreen.com/

【シリーズ概要】

■シリーズタイトル：韓国ミュージカル ON SCREEN

■上映作品：『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！』

■公開：2025年7月11日（金）より全5作品順次公開

■公式サイト：https://kmusicalonscreen.com/

■公式X：https://x.com/kmusical_os（@kmusical_os）

■公式Instagram：https://www.instagram.com/kmusical_os/ （@kmusical_os）

