『Wonder Festival 2026 Winter』にインフォレンズが出展決定！「Youtoozフィギュア」新商品の展示と予約受付を開始！

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、2026年2月8日(日)に開催されるフィギュアの祭典『Wonder Festival 2026 Winter』にて、世界的人気を誇るフィギュアブランド「Youtooz」の新商品を初出展することを発表いたします。また、あみあみオンラインショップにて、新商品の先行予約受付を開始いたします。





◆『Wonder Festival 2026 Winter』出展について

出展イベント名 Wonder Festival 2026 Winter

開催日 2026年2月8日（日）

開催時間 10:00～17:00

開催場所 幕張メッセ

出展場所 No.8-15 あみあみホビーキャンプ ブース内

◆販売について

発売時期 ：2026年6月下旬より順次発売

取扱店舗 ：あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

※取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。

【商品情報】

◆Youtooz Cyberpunk 2077 フィギュア（ジョニー・シルヴァーハンド）

大人気ゲーム「Cyberpunk 2077」からジョニー・シルヴァーハンドのフィギュアが登場！

トレードマークであるシルバーの義手と愛用のギターまで、忠実に再現されたファン必携のフィギュアです。

発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H130mm×W70mm×D55mm

◆Youtooz Cyberpunk 2077 フィギュア（アダム・スマッシャー）

大人気ゲーム「Cyberpunk 2077」からアダム・スマッシャーのフィギュアが登場！

ナイトシティの伝説であり、ナイトメア。全身をサイバーウェア化したその圧倒的な威圧感と、兵器としての冷徹なディテールが再現されています。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H120mm×W100mm×D80mm

◆Youtooz Cyberpunk 2077 フィギュア（ルーシー＆デイビッド）

大人気アニメーション「Cyberpunk: Edgerunners」からルーシー&デイビッドのフィギュアが登場！

月面を模した台座に座る二人の距離感と、どこか切なくも温かい表情が再現されています。感動のラストシーンを思い出す、メモリアルな逸品です。

発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：8,250円(税込)

商品サイズ：約H100mm×W115mm×D80mm

◆Youtooz Cyberpunk 2077 フィギュア（デイビッド）

大人気アニメーション「Cyberpunk: Edgerunners」からデイビッドのフィギュアが登場！

母から受け継いだ黄色いジャケットを羽織り、サイバーウェア「サンデヴィスタン」で駆け抜けた若きエッジランナー。

デイビッドの「サンデヴィスタン」発動時の躍動感ある動きが再現されたフィギュアです。

発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H115mm×W95mm×D55mm

◆Youtooz Cyberpunk 2077 フィギュア（ルーシー）

大人気アニメーション「Cyberpunk: Edgerunners」からルーシーのフィギュアが登場！

ミステリアスな美しさを放つネットランナー、ルーシー。彼女の象徴であるマルチカラーの髪や、繊細かつスタイリッシュな衣装のディテールが再現されています。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H120mm×W56mm×D56mm

◆Youtooz Cyberpunk 2077 フィギュア（レベッカ）

大人気アニメーション「Cyberpunk: Edgerunners」からレベッカのフィギュアが登場！

小柄な体躯に不釣り合いな巨大な銃器、そして全身に刻まれた鮮やかなタトゥー。ナイトシティを最もエネルギッシュに駆け抜けた彼女の魅力が再現されています。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H110mm×W110mm×D65mm

◆Youtooz Persona 5 Tactica フィギュア（ジョーカー）

大人気ゲーム「ペルソナ5 タクティカ」からジョーカーのフィギュアが登場！

銃を真っ直ぐに構え、仮面の奥で不敵に微笑む、心の怪盗団リーダーのジョーカー。

翻るロングコートの裾や、引き金にかける指先まで再現されたフィギュアです。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H135mm×W85mm×D85mm

◆Youtooz Persona 5 Tactica フィギュア（モルガナ）

大人気ゲーム「ペルソナ5 タクティカ」からモルガナのフィギュアが登場！

パチンコを誇らしげに掲げる、勇ましくてお茶目なポージングがとってもキュート！

心の怪盗団のムードメーカー・モルガナの愛らしさと自信満々な姿が再現されたフィギュアです。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H115mm×W85mm×D50mm

◆Youtooz Persona 5 Tactica フィギュア（エル）

大人気ゲーム「ペルソナ5 タクティカ」からエルのフィギュアが登場！

心の怪盗団が迷い込んだ異世界で出会った、革命軍のリーダー。勇ましく槍を携え、信念に燃える瞳と凛とした立ち姿が再現されています。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H120mm×W95mm×D95mm

◆Youtooz フィギュア（アイアンマウス）

大人気VTuber「Ironmouse」のYoutoozフィギュアが登場！

圧倒的な歌唱力と天真爛漫な魅力で世界を虜にする「Ironmouse」が、Youtooz特有のポップな造形で立体化。

彼女のトレードマークであるピンクの髪や悪魔の角、そして見る人を元気にする最高の笑顔を細部まで再現しました。



発売日：2026年6月下旬より順次発売予定

価格：6,050円(税込)

商品サイズ：約H130mm×W100mm×D80mm

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容 ： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

